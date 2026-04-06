Швеція передасть Україні хайтек-винищувачі 'Шахедів': Міноборони розкрило деталі

На закупівлю систем Швеція виділить 400 мільйонів євро.

Сили оборони отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які допоможуть ППО України у боротьбі з російськими "Шахедами" та іншими повітряними загрозами. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що на їх закупівлю Швеція виділить 400 мільйонів євро – майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро, який було оголошено у лютому.

Характеристики ППО Tridon MK2

У Міноборони пояснили, що Tridon MK2 – це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, яка вперше була представлена у 2024 році. Працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг – відносно низька вартість пострілу.

"Tridon MK2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси та шасі для Tridon MK2

У відомстві розповіли, що гармата Tridon MK2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.

Також зазначається, що цю систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Адже вона оснащена електроприводами, завдяки чому легко інтегрується з різними платформами, на відміну від комплексів з гідравлічними приводами.

"Шведський Tridon MK 2 – універсальна система протиповітряної оборони, яка поєднує високу ефективність, широкий спектр застосувань та низькі експлуатаційні витрати. Вона здатна одночасно протидіяти багатьом загрозам, зокрема ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам", - підсумували в міністерстві.

Допомога Швеції для України

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2026 року уряд Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 12,9 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,42 мільярда доларів США.

Як повідомляли в уряді, найбільшою складовою пакета стане закупівля нових систем ближньої протиповітряної оборони на суму близько 470 мільйонів доларів (4,3 млрд крон). Також у пакеті є безпілотники, ракети далекого радіуса дії, артилерійські боєприпаси.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон повідомив, що з урахуванням нового пакета загальна військова допомога Стокгольма Києву з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році сягнула приблизно 11,3 мільярда доларів (103 млрд крон).

