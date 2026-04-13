Кредит від ЄС для України буде розблокований дуже швидко, - Sky News

У Берліні також очікують швидкої передачі коштів Україні.

У Євросоюзі очікують, що новий угорський уряд Петера Мадяра зніме вето з кредиту в 90 млрд євро для України, пише Sky News.

Зазначається, що в середу європейські дипломати обговорять, як найкраще прискорити надання коштів Києву. Раніше кредит у розмірі 90 млрд євро, призначений для України, не міг надійти до Києва через вето Орбана.

Речник німецького уряду також повідомив, що Берлін очікує швидкої передачі коштів Україні.

"Є надія, що допомога для України може бути надана дуже швидко. Німецький уряд працює над цим. Тому ми з нетерпінням чекаємо на швидке формування уряду в Угорщині", - зазначив речник німецького уряду.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомляв, що після перемоги Петера Мадяра на виборах в Угорщині ухвалення рішень у ЄС щодо Росії стане легшим.

Як писав УНІАН, на початку лютого Євросоюз після довгих перемовин узгодив механізм кредитування України обсягом 90 млрд євро на найближчі два роки. Із цієї суми 60 млрд євро мали спрямувати на військову підтримку, ще 30 млрд євро на покриття бюджетних потреб України.

Проте Угорщина заблокувала надання цього кредиту. Адже для виділення позики була потрібна підтримка усіх держав-членів блоку.

13 квітня майбутній премʼєр-міністр та переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр оголосив, що не стане перешкоджати отриманню Україною кредиту від Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, який раніше активно блокував Віктор Орбан.

Вас також можуть зацікавити новини: