Цю ППО розробляють з урахуванням викликів, з якими стикається Україна.

Франція у 2026 році почне виробництво новітніх зенітно-ракетних комплексів SAMP/T NG, які зможуть збивати навіть гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Очікується, що до 2030 року французька армія отримає вісім таких комплексів, а до 2034 року – ще чотири ЗРК.

Як пише портал Opex360, раніше передбачалось, що випуск цих комплексів стартує не раніше 2027 року, але схоже Париж вирішив прискористись.

Новий SAMP/T NG збереже усі сильні сторони свого "попередника" під назвою SAMP/T. Той проявив себе під час відбиття повітряних атак РФ в Україні.

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При цьому новий комплекс ППО має показати не тільки здатність збивати високошвидкісні цілі на значних дистанціях, але й вести бойову роботу в умовах активної роботи засобів РЕБ та кібератак противника.

Робота над цим ЗРК стартувала лише на початку 2023 року і самі французи вважають його "суттєвим технологічним проривом відносно американського ЗРК Patriot".

Хоча інформація про SAMP/T NG з'являється не вперше, досі у відкритому доступі немає чітких візуальних деталей, чим саме цей комплекс відрізнятиметься від свого попередника.

Наразі відомо, що цей ЗРК базуватиметься на перспективній протиракеті Aster 30 Block 1NT, яка розробляється з 2015 року, а для виявлення цілей - РЛС Ground Fire 300.

Очікується, що SAMP/T NG зможе збивати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. При цьому в перелік повітряних цілей входять балістичні ракети з дальністю до 600 кілометрів. Передбачається, що ЗРК зможе виявляти цілі на відстані до 350 кілометрів. Перші вогневі випробування SAMP/T NG мають відбутись у жовтні наступного року.

До складу батареї будуть входити шість пускових установок на 8 зенітних ракет кожна, одна РЛС та один модуль управління.

Посилення ППО

На тлі війни в Україні багато країн задумались про посилення свого протиповітряного щита.

У травні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав розробити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

У липні стало відомо, що Британія збирається розробити ракети проти російської ядерки.

Нещодавно Туреччина успішно випробувала систему протиповітряної оборони SIPER-2 "Сталевий купол". Вона зможе знищувати ракети, винищувачі та інші цілі.

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