Така зброя зможе дістати Москву з Берліна, бо вражатиме цілі на відстані до 3200 км.

Велика Британія розглядає можливість розробити ракети дальнього радіуса дії проти ядерної зброї. Відповідна дискусія ведеться на тлі побоювань Європи, що правитель РФ Володимир Путін може бути готовий застосувати таку зброю.

Про це повідомляє The Times з посиланням на дипломатичні джерела. Зазначається, що британці дали зрозуміти, що працюватимуть з Німеччиною над ракетами, які здатні уражати цілі на відстані до 3200 км.

За оцінкою союзників, така зброя зможе дістати Москву з Берліна, якщо Кремль використає тактичну ядерну зброю.

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Як припускають, міністр оборони Британії Джон Хілі обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня. Очільник оборонного відомства перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Лондоном та союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці".

Згідно з планами, нові ракети розмістять у Німеччині, замінивши американські, які будуть розгорнуті там найближчими роками. Нещодавні заяви Путіна та інших офіційних осіб РФ вказують на те, що Москва знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Ядерні погрози РФ - як реагують у Європі

10 липня Сполучені Штати заявили, що з 2026 року почнуть розміщувати в Німеччині зброю, яка міститиме SM-6 і Tomahawks. Це звичайні системи, але деякі з них теоретично можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, озброєння з дальністю дії до 2500 кілометрів, які 2026 року США розмістять у Німеччині, мають запобігати атакам із "безпечного тилу".

Reuters проаналізував, наскільки небезпечні нові ракетні перегони між США і Росією.

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