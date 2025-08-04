Україна провела велику хакерську операцію, під час якої отримала секретні дані про новий російський атомний підводний човен і виявила потенційні вразливості. Про це пише видання The Times.
Зазначається, що це відбувається в момент, коли Москва посилює військову присутність в Арктиці. Субмарина "Князь Пожарський", введена в експлуатацію наприкінці липня - це сучасний атомний підводний човен, ключовий елемент ядерної тріади Москви. Він базується в Гаджиєво Мурманської області і входить до складу Північного флоту Росії.
Злом потенційно розкриває обмеження не тільки цього підводного човна, а й усього флоту субмарин класу "Борей", який забезпечує стратегічне положення Росії в Арктиці.
Управління військової розвідки України заявило, що серед викрадених файлів є докладні списки екіпажу, бойові інструкції, технічні схеми бойових систем і заходи щодо забезпечення виживання, графіки операцій та інженерні звіти.
Важливо, що графік операцій - це вичерпний документ, що відображає щоденні бойові та планові операції судна. У ГУР додали:
"Інформація, отримана розвідниками, дає нам змогу визначити особливості та технічні обмеження не тільки "Князя Пожарського", а й інших підводних човнів проєкту 955А, що мають вирішальне значення для підтримання імперського міфу агресивної держави Росії".
Як пише видання, повідомлення про злом "Князя Пожарського" - це остання із серії розвідувальних операцій, спрямованих проти Росії та її ядерної тріади.
Підрив ядерної переваги Москви в неділю стався в той час, коли російські та китайські військово-морські сили проводили протичовнові навчання в Японському морі в рамках запланованих спільних навчань.
Зазначається, що "Князь Пожарський" - підводний човен проєкту 955А "Борей-А", одна з найсучасніших одиниць ядерної тріади Кремля, що володіє високим ступенем скритності, маневреності та ударної потужності. Підводний човен несе 16 пускових установок для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава", кожна з яких здатна доставити до 10 ядерних боєголовок.
Ядерна тріада складається з наземних міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних бомбардувальників і балістичних ракет підводних човнів, які є ядром стратегії ядерного стримування Росії.
Новини про російські субмарини
За непідтвердженими даними, "Північне машинобудівне підприємство" в Сєвєродвінську незабаром проведе (або вже провело) церемонію офіційного закладення атомного підводного човна спеціального призначення "Оренбург". Як доказ російські пабліки навели сувенірну продукцію, яку підготували до церемонії.