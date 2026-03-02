Зеленський розкрив, чи вплине війна на Близькому Сході на ППО для України

За його словами, якщо війна буде тривалою - це вплине на кількість ППО для України.

Наразі від партнерів не було сигналів про зменшення кількості поставок ракет PAC-3 для України на тлі війни на Близькому Сході. Про це в розмові з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

"Безумовно це питання турбує нас. І тому ми на контакті з нашими партнерами. Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини й також підіймав це питання. Поки що від американців та від європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас це наше життя", - сказав український лідер

За його словами, поки що програма PURL працює.

"Я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів. Поки що все йде, як йшло. Але, безумовно, ми самі розуміємо, що довга війна - якщо вона буде довгою - та інтенсивність бойових дій буде впливати на кількість ППО для нас", - додав Зеленський.

Ракети ППО для України: що відомо

Раніше експерт Богдан Долінце зазначав, що Україна може відчути настачу ракет до ППО на тлі війни на Близькому Сході вже найближчими днями. За його словами, наслідки будуть залежати від того, наскільки довго Іран матиме можливості здійснювати відповідні ракетні атаки американських баз.

В свою чергу нардеп Єгор Чернєв запевняв, що військова операція США в Ірані навряд чи вплине на постачання зенітних ракет Україні.

