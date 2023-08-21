Це версія винищувача-невилімки Qaher-313, який був представлений єзще в 2013 році, але все ще не надійшов на озброєння іранської рамії.

Іран заявив, що безпілотна версія вітчизняного винищувача-невидимки Qaher-313 буде представлена вже в найближчі місяці.

Як повідомляє MEHR News Agency, глава організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) Афшин Хадже Фард сказав, що винищувач Qaher-313 "будується в двох версіях, одна з яких являє собою безпілотний літак і буде представлена в найближчі місяці".

Також він заявив, що за останні чотири десятиліття IAIO провела ремонт всіх своїх літаків, на сьогодні всі бомби і ракети, встановлені на винищувачах, оснащені лазерними системами і системами наведення.

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Хадже Фард також повідомив, що сьогодні флот країни поповнився ще дев'ятьма типами літаків, включаючи східні і європейські винищувачі.

Літак Qaher-313 – що про нього відомо

Літак був представлений ще в 2013 році. Президент країни Махмуд Ахмадінежад тоді називав Qaher-313 "одним з найбільш просунутих у світі" літальних апаратів.

Він описується як винищувач-невидимка, побудований з використанням передових матеріалів з дуже низькою радіолокаційною помітністю і здатний діяти на малих висотах. Qaher може нести дві 2000-фунтові (910 кг) бомби або більшу кількість менших інтелектуальних керованих ракет, або щонайменше 6 ракет класу "повітря-повітря".

Також зазначалося, що літак може злітати і сідати на короткі злітно-посадочні смуги. У квітні 2017 року винищувач Qaher-313 пройшов випробування на рулювання.

Про безпілотну версію Qaher-313 заявляв у лютому цього року глава організації авіаційної промисловості Ірану Афшин Хаджефард, відзначаючи, що країна планує представити цю версію в наступному році.

Військові розробки Ірану

Раніше Іран заявив про отримання технології для виготовлення крилатої ракети, здатної рухатися на надзвуковій швидкості. Нова крилата ракета, розроблена і виготовлена місцевими фахівцями, зараз знаходиться на стадії випробувань.

Звідки саме Іран зміг отримати технологію надзвукових ракет, не повідомляється. Але такі технології є у Росії, яка цілком могла б надати їх Ірану в рамках військово-технологічного співробітництва.

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