Китай подав заявку на запуск 200 тисяч супутників: аналітики вказали на небезпеку

Китай подав заявку до Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) на запуск майже 200 тис. супутників, що викликало підозри про те, що країна має намір створити "мега-угруповання" в космосі.

Як пише Daily Mail, кожне з цих угруповань космічних апаратів, які отримали назви CTC-1 і CTC-2, буде містити 96 714 супутників, розподілених по 3660 різних орбітах. Разом CTC-1 і CTC-2 стануть найбільшим скупченням супутників, коли-небудь виведених на орбіту, і позбавлять конкурентів доступу до низької навколоземної орбіти.

Китайська влада традиційно нічого не говорить про свої плани, проте експерти вже побоюються, що угруповання супутників можуть становити загрозу безпеці або обороні.

Нанкінський університет аеронавтики стверджує, що супутники будуть зосереджені на "забезпеченні електромагнітної безпеки в низьковисотному космічному просторі, комплексних системах захисту і оборони, оцінці електромагнітної безпеки повітряного простору і послугах з нагляду за безпекою повітряного простору на малих висотах".

Це передбачає, що китайські угруповання можуть виконувати таку ж роботу, як супутники SpaceX Starshield, які використовують американські військові для відстеження і зв'язку.

При цьому, CTC-1 і CTC-2 можуть виконувати безліч нешкідливих функцій, від відстеження екстремальних погодних умов і забезпечення навігації літаків до надання комунікаційних послуг, як Starlink.

У чому проблема

Однак, як зазначило видання, їх застосування відбувається на тлі зростаючої напруженості між космічними амбіціями США і Китаю. Ці країни не тільки прагнуть першими створити постійну присутність на Місяці, але і конкурують за домінування в області низькоорбітальних супутників.

Військові супутники є частиною так званої "сітки ураження" - автоматизованої мережі, що зв'язує датчики, супутники, системи зв'язку і зброю.

До чого тут Україна

Видання зазначило, що у війні в Україні супутниковий зв'язок і здатність глушити супутники противника зіграли вирішальну роль. І Китай, природно, про це знає.

Що ще викликає занепокоєння

Аналітики також стурбовані тим, що поведінка китайських супутників стає все більш непередбачуваною і небезпечною.

Китай, мабуть, випробовує кілька "швидкісних" апаратів, здатних переміщатися по поясу геостаціонарної орбіти, повертати падаючі супутники на орбіту або потенційно саботувати космічні об'єкти США.

Китай в принципі і не приховує, що розглядає космос як законне поле для конкуренції з США.

Скільки у Китаю супутників

В даний час у Китаю на орбіті знаходиться близько 1000 супутників, а 16 років тому їх було всього 40.

Хоча ці дві нові угруповання можуть стати частиною зростаючої військової космічної присутності Китаю, більш серйозну стурбованість викликає те, що вони можуть бути частиною "захоплення території".

Що має робити МСЕ

Заявивши про свої права в МСЕ, Інститут використання радіочастотного спектру і технологічних інновацій фактично заблокував величезну ділянку геостаціонарної орбіти.

Згідно з правилами МСЕ, вони повинні запустити як мінімум один супутник протягом 7 років з моменту первинної заявки, а потім ще 7 років на запуск всіх супутників.

У Китаю можуть бути законні цілі щодо створення цих угруповань, але ніщо не заважає країні подати "фіктивну" заявку, щоб заблокувати ділянку космічного простору для подальшого використання.

"Можливо, вони просто намагаються створити собі простір на майбутнє", - прокоментувала Вікторія Самсон, головний директор з космічної безпеки та стабільності в Secure World Foundation.

Чи здатний Китай реалізувати цей план

Видання зазначило, що здається вкрай малоймовірним, що Китай здатний завершити місії CTC-1 та CTC-2, навіть якби захотів.

В даний час комерційний сектор Китаю може випускати близько 300 космічних апаратів на рік, плануючи розширити виробництво до 600, а держава може виготовляти ще кілька сотень.

Однак Китаю потрібно запускати по 500 супутників щотижня протягом 7 років, щоб вивести на орбіту 200 тис. супутників.

У 2025 році Китай запустив у космос рекордні 92 ракети, але для здійснення проекту знадобляться сотні, якщо не тисячі ракет.

Навіть китайські експерти, схоже, не вірять, що цей проект будь-коли буде завершено.

Ян Фен, генеральний директор компанії Spacety, що займається випуском комерційних супутників, заявив: "Лідерство у подачі заявок не означає перевагу в кінцевому виконанні".

Це робить вірогіднішим, що Китай просто намагається закріпити за собою велику ділянку орбіти для подальшого використання.

Китай і його космічні амбіції

2 січня Китай заявив про "серйозну небезпеку" від супутників Starlink Ілона Маска. Китай виступає за розробку правил "дорожнього" руху в космосі.

Китай згадав кілька інцидентів, які загрожували зіткненням супутників Starlink з китайською космічною станцією в 2021 році.

