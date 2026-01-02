Китай заявив про 'серйозну небезпеку' від супутників Starlink Ілона Маска

Китай виступає за розробку правил "дорожнього" руху у космосі.

Китай заявляє, що швидке розширення мережі супутників Ілона Маска Starlink на низькій навколоземній орбіті несе серйозні ризики щодо безпеки. Про це попередив представник Китаю на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє видання The Independent.

"Зі стрімким розширенням комерційної космічної діяльності неконтрольоване поширення комерційних супутникових мереж певною країною, за відсутності ефективного регулювання, призвело до серйозних безпекових викликів", – заявив китайський представник.

Він також згадав кілька інцидентів, що загрожували зіткненням супутників Starlink із китайською космічною станцією у 2021 році.

Говорячи про супутники Starlink компанії SpaceX, представник Китаю заявив, що "такі мережі переповнюють частотно-орбітальні ресурси (дані, якими всі супутники на орбіті обмінюються для зв'язку) і значно підвищують ризик зіткнень".

А деілька нещодавніх досліджень прогнозували, що з швидким зростанням кількості супутників на орбіті, таких як зонди SpaceX Starlink, ймовірність зіткнень супутників стрімко зросте.

Наразі до 8 500 із 12 955 активних супутників знаходяться на низькій навколоземній орбіті, з яких трохи більше 66% входять до мережі Starlink.

Керівник SpaceX Ілон Маск заявив, що мережа Starlink зрештою може мати понад 42 000 супутників, а компанія наразі має дозвіл на запуск 12 000. Кожен із цих супутників розрахований на п'ятирічний термін служби, перш ніж його навмисно знищать в атмосфері Землі.

Китай планує вивести на орбіту свою мережу

Тим часом китайські проекти, зокрема широкосмугова мережа Цюяньфань, планує запустити власні інтернет-супутники, які конкуруватимуть зі SpaceX.

Шанхайський державний проєкт має на меті масове виробництво та запуск понад 15 000 супутників до 2030 року для забезпечення глобального широкосмугового покриття.

З огляду на те, що низька навколоземна орбіта стає дедалі переповненішою з 2018 року, китайський представник закликав країни краще контролювати правила щодо комерційної космічної діяльності.

Дипломат заявив, що супутник Starlink у 2021 році "здійснював небезпечні близькі маневри біля китайської космічної станції... і вони становлять серйозну загрозу безпеці китайських астронавтів".

Протистояння у космосі

Як повідомлялося, Росія має намір розробити зброю для знищення штучних супутників Землі, зокрема і Starlink Ілона Маска, з метою подолати перевагу Заходу в космосі, яка допомогла Україні на полі бою.

Згідно з даними розвідки країн НАТО, так звана зброя "зональної дії" заповнить орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних снарядів, потенційно виводячи з ладу одразу кілька супутників, але також ризикуючи завдати катастрофічної супутньої шкоди іншим орбітальним системам.

Водночас аналітики сумніваються, що така зброя зможе спрацювати без нанесення шкоди самій Росії, а саме створення неконтрольованого хаосу в космосі для інших компаній і країн, включно з Росією та її союзником Китаєм. Подібні наслідки, включно з ризиками для власних космічних систем, можуть змусити Москву відмовитися від розгортання або використання подібної зброї.

