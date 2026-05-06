Іноземний замовник уперше купив безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном

Індонезія стала першим експортним замовником турецького безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, законтрактувавши 12 одиниць з опціоном ще на чотири. Про це повідомляє Defense Express.

Відповідну угоду компанія Baykar підписала з індонезійською PT Republik Aero Dirgantara (Republkorp) під час виставки SAHA Expo 2026, яка проходить у Стамбулі.

Постачання Bayraktar Kızılelma має розпочатися у 2028 році. Угода передбачає розгортання локалізованого виробництва, а також створення центру технічного обслуговування та ремонту техніки.

Раніше безпілотний літак був замовлений для турецьких повітряних сил та ВМС. У Туреччині безпілотники компанії Baykar – Bayraktar TB3 та Bayraktar Kızılelma – планують включити до складу авіагрупи універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400).

Що стосується апаратів для Індонезії, то вони, ймовірно, призначені для Військово-морських сил Індонезії та можуть увійти до авіаційного крила авіаносця Giuseppe Garibaldi, який Італія передала Джакарті.

Передача корабля, який був виведений зі складу флоту у 2024 році та раніше використовувався як носій літаків вертикального злету і посадки AV-8B Harrier II, була остаточно погоджена у квітні.

Bayraktar Kızılelma – довідка УНІАН

Bayraktar Kızılelma – це реактивний малопомітний палубний БПЛА, розроблений турецькою компанією Baykar Makina.

За даними порталу Defense Express, серійні Kızılelma мають оснащуватись двигуном АI-322Ф від українського ДП "Івченко-Прогрес", що прийшов на заміну менш потужному АІ-25ТЛТ на перших трьох прототипах.

На сьогодні Bayraktar Kızılelma вже виконує групові автономні польоти та проходить випробування із застосуванням повноцінного авіаційного озброєння для ураження як наземних, так і повітряних цілей.

Зокрема, йдеться про використання ракет класу "повітря–повітря" Gökdoğan із заявленою дальністю до 100 км.

Раніше УНІАН повідомив, що Туреччина та Індонезія підписали угоду щодо закупівлі 48 винищувачів п’ятого покоління KAAN. Вартість 10-річного проєкту оцінюють у більш ніж 10 мільярдів доларів.

Зацікавленість у літаку також висловлювала Україна. В самій же Туреччині вважають, що винищувач KAAN "перевершує" американський Lockheed Martin F-35 Lightning II. Зокрема, представники турецької сторони стверджували, що KAAN може нести більше озброєння, а також має двомоторну схему (F-35 оснащений одним двигуном).

