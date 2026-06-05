Дрони знищили російський корвет 'Бойкий': що відомо про цей проєкт-довгобуд

Проєкт 20380, задуманий як основа надводного флоту РФ, перетворився на серію багаторічних довгобудів.

Після ураження російського корвета "Бойкий" у сухому доці Кронштадта увагу знову привернув проєкт 20380 – одна з наймасштабніших, але затяжних корабельних програм російського флоту, пише "Мілітарний".

За наявними даними, корабель атакували українські Сили безпілотних систем. Під час атаки судно перебувало на ремонті. Супутникові знімки та відео з місця події свідчать про серйозні пошкодження надбудови, які можуть вивести корабель з ладу.

Роботи над проєктом 20380 почалися наприкінці 1990-х, коли Росія шукала заміну застарілим сторожовим кораблям. Розробку виграло конструкторське бюро "Алмаз", яке створило відносно компактний багатоцільовий корабель.

Відео дня

Корвет має довжину близько 104 метрів, водотоннажність понад 2200 тонн і дизельну силову установку. Чотири двигуни забезпечують швидкість до 27 вузлів, а дальність плавання сягає приблизно 4000 миль. Екіпаж – близько 100 осіб.

Проєкт 20380 отримав типовий для свого класу набір озброєння:

протикорабельні ракети Х-35У "Уран";

зенітний комплекс "Редут";

100-мм артилерійську установку А-190;

30-мм зенітні установки АК-630М;

торпедні апарати комплексу "Пакет-НК";

палубний гелікоптер Ка-27.

Радіоелектронна база включає радари "Фурке-2" та "Монумент-А", а також гідроакустичні системи для боротьби з підводними човнами.

Проблеми довгого будівництва

Характерною рисою проєкту стала надзвичайно тривала серія будівництва. Багато кораблів вводилися в стрій із затримками у 7–11 років.

Перший корабель серії – "Стерегущий" – увійшов до складу флоту у 2008 році. Наступні одиниці, зокрема "Сообразітєльний", "Бойкий" і "Стойкий", формували основу Балтійського флоту РФ.

Окремі кораблі досі залишаються недобудованими або перебувають у ремонті.

Модернізації та обмеження

Пізні модифікації проєкту отримали сучасніші системи ППО "Редут" і покращену радіоелектроніку. Однак подальший розвиток програми ускладнився через технічні проблеми, високу вартість і затримки у виробництві.

Паралельно розроблялися більш сучасні проєкти 20385 та 20386, однак частина з них також зіткнулася з багаторічними затримками або була переглянута.

Ураження "Бойкого" в Кронштадті

Корвет "Бойкий" після активної служби на Балтиці та походів у Середземне море був направлений на ремонт до Кронштадта. Саме там, у сухому доці, він і став ціллю атаки українських безпілотників.

За попередніми оцінками, удар спричинив значні пошкодження надбудови корабля, де розташовані ключові системи управління та радіолокації. Є припущення, що частина конструкцій могла повністю вигоріти.

Ураження було здійснене, за наявними даними, українським далекобійним дроном FP-1 вартістю близько 55 тисяч доларів. Водночас вартість корвета проєкту 20380 станом на 2021 рік оцінюється у 350–400 млн доларів.

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