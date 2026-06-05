Україна 'рознесла' російський корабель за $400 млн дроном за $55 тисяч, - ЗМІ

Пожежа та внутрішні вибухи фактично вивели з ладу корвет "Бойкий" Балтійського флоту Росії.

Російський корвет проєкту 20380 "Бойкий" Балтійського флоту отримав критичні пошкодження після удару українського далекобійного дрона FP-1. За оцінками аналітиків, ця атака фактично означає його знищення, пише Defence Express.

Нові відеокадри пожежі на кораблі, ураженому 3 червня в сухому доці Кронштадтського морського заводу, показали масштаб руйнувань одразу після атаки – ще до початку активного гасіння. Саме це, як зазначається, дозволило більш точно оцінити початковий стан ураження.

На оприлюднених матеріалах видно, що баштово-щоглова конструкція корвета обвалилася всередину корпусу. На ній розміщувалися ключові радіоелектронні системи корабля, зокрема:

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оглядова РЛС "Фурке-2";

РЛС цілевказання "Монумент-А";

навігаційні радари МР-231-2;

комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25.

Через обвал конструкції також було пошкоджено елементи пускових установок протикорабельних ракет Х-35 комплексу "Уран".

Пожежа, за даними спостережень, охопила внутрішні приміщення за ходовою рубкою – саме там розташовані бойові пости управління озброєнням і системами корабля.

Ймовірне ураження машинного відділення

Окрему увагу аналітики звертають на те, що вогонь зафіксовано також у районі під мостиком, де розташовані житлові приміщення екіпажу. Крім того, в корпусі видно деформації, які можуть свідчити про внутрішній вибух.

Пошкодження торкнулися і району встановлення комплексу "Пакет-НК" – протиторпедних 324-мм апаратів, які розташовані поруч із машинним відділенням. Це, ймовірно, означає, що пожежа могла охопити головну дизельну енергетичну установку корабля.

За свідченнями очевидців, до ліквідації пожежі було залучено 4–5 гідрантів, однак на момент початку гасіння вогонь уже активно розвивався всередині корпусу.

Експерти зазначають, що тривала висока температура призводить до втрати міцності металу, а подальше заливання водою – до прискореної корозії, що робить відновлення корабля вкрай проблематичним.

Ураження було здійснене, за наявними даними, українським далекобійним дроном FP-1 вартістю близько 55 тисяч доларів. Водночас вартість корвета проєкту 20380 станом на 2021 рік оцінюється у 350–400 млн доларів.

Дрон подолав понад 900 км до цілі, після чого, як підкреслюють аналітики, корабель фактично виведено з ладу з критичними пошкодженнями, які прирівнюються до повного знищення бойової одиниці.

Удар по російському флоту - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські дрони уразили в порту Кронштадт російський корвет "Бойкий" – носій керованого ракетного озброєння. Корвет перебував на плановому ремонті з лютого 2026 року. Корабель раніше не зазнавав ударів і був відомий участю в операціях поблизу кордонів НАТО та супроводом російського "тіньового" нафтового флоту.

Згодом супутникові знімки підтвердили ураження корвета "Бойкий" в сухому доку військово-морської бази Кронштадт під Санкт-Петербургом. На знімках можна побачити, як пожежники намагаються загасити вогонь на борту корабля.

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