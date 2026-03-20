'Ланцет' на Майдані: Forbes вказав на важливу деталь, яка розкриває задум РФ

Росіяни тепер можуть бути впевнені, що система наведення одного з їхніх безпілотників спрацювала успішно.

У понеділок, 16 березня , російський безпілотник впав біля пам'ятника Незалежності на Майдані Незалежності, прямо в центрі Києва. Аналітик Forbes Девід Гемблінг аналізує цей інцидент і вказує на важливий момент, який розкриває справжній задум Росії в цій атаці.

Дрон було ідентифіковано як "Ланцет", російський тактичний ударний безпілотник. Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов стверджує, що, за даними української розвідки, в операції брало участь загалом 40 безпілотників "Ланцет", які були спеціально модифіковані для виконання завдань на великі відстані. Бескрестнов зазначає, що більшість безпілотників "Ланцет" дальньої дії були збиті, але кілька пролетіли, один із них досяг Майдану.

Система розпізнавання на "Ланцеті"

Однак у збитому дроні є цікава деталь: на нижній стороні крил безпілотника були виявлені характерні кольорові кола.

Флеш стверджує, що мета операції, очевидно, полягала в тому, щоб залякати мешканців Києва, змусивши їх повірити, що тепер вони перебувають у зоні досяжності атак безпілотників "Ланцет". Однак це не пояснює кольорові мітки на крилах.

Українське видання Defence News припустило, що кола пов'язані з системою наведення на основі штучного інтелекту, проте насправді їхня мета була зовсім іншою, стверджує Гемблінг.

Задум РФ

Як зазначає OSINT-аналітик Рой, мітки знаходилися на нижній стороні крил, тому вони не були б видні іншим дронам.

Очевидне пояснення полягає в тому, що мітки потрібні росіянам, щоб визначити, які дрони досягли цілі, вважає експерт Forbes.

"З огляду на дальність польоту, у "Ланцетів" могло не бути жодного зв’язку, тому неможливо було визначити, які з них досягли мети. Націлившись на важливу пам’ятку та маючи великі, помітні унікальні мітки, будь-які фотографії в соціальних мережах одразу ж покажуть, який дрон досяг мети. Два кола різних кольорів дають достатньо комбінацій для ідентифікації 40 дронів. А зображення розбитих дронів у такому відомому місці, як Майдан Незалежності, де багато людей, майже напевно опиняться в соціальних мережах", – пояснює Гемблінг.

З подібних причин росіяни наносять серійні номери на хвостові стабілізатори своїх безпілотників "Шахед". Україна розмиває ці номери на зображеннях, щоб росіяни не могли бачити, які безпілотники були збиті і де.

Критично важлива інформація

Інформація про місце удару має критично важливе значення, зауважує експерт. Так, під час Другої світової війни британці використовували подвійних агентів, щоб обдурити нацистів щодо місць падіння їхніх ракет V-2, в результаті чого точки прицілювання зміщувалися в менш населені райони.

У даному випадку росіяни тепер можуть знати, що система наведення одного з їхніх безпілотників спрацювала успішно. Це може бути щось на зразок зіставлення місцевості за допомогою ШІ, з огляду на попередню систему ідентифікації цілей Lancet, засновану на використанні камери та ШІ, зазначається в статті.

Російський дрон на Майдані – новини

16 березня, під час ранкової російської атаки біля стели Незалежності на Майдані Незалежності в Києві впав дрон. За даними ЗМІ, це виявився безпілотник-камікадзе "Ланцет" з ознаками ШІ.

Водночас фахівець із систем РЕБ та зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, оскільки це ударні безпілотники з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Він припустив, що уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: