Літаки Rafale отримають надшвидку ракету, яка може нівелювати російське ППО (фото)

Ракета Stratus RS (Rapid Strike) повинна досягати швидкості приблизно 3–5 Махів.

Винищувач Dassault Rafale отримає спеціалізовану ракету Stratus RS для ураження систем ППО, однак станеться це не найближчим часом. Повідомляє Defense Express.

Відповідні плани підтверджені та закріплені в оновленій програмі озброєння Збройних сил Франції до 2030 року. Як зазначається, Повітряні сили Франції отримають нове озброєння на початку 2030-х.

Портал нагадує, що ракета Stratus RS (Rapid Strike) від компанії MBDA має розвивати швидкість у межах 3-5 Маха. Цього планують досягти завдяки використанню прямоточного реактивного двигуна.

Система наведення передбачає радіолокаційну головку самонаведення, яка, ймовірно, для ураження РЛС буде комбінованою та здатною працювати як в активному, так і в пасивному режимі. Офіційні дані щодо дальності польоту ракети наразі не розкриваються.

За планами MBDA, випробування ракети мають розпочатися вже у 2026 році, а постачання повинні стартувати з 2028 року.

Розробка надзвукової Stratus RS ведеться в межах одного проєкту разом із дозвуковою малопомітною крилатою ракетою Stratus LO (Low Observable).

Ці ракети прив’язані до початку постачання французьким Повітряним силам винищувачів Dassault Rafale у версії F5, введення в експлуатацію яких наразі планується приблизно на 2030 рік. У Франції вже віддали пріоритет саме розробці конфігурації F5, а не розширенню парку наявних літаків у версії F4.

Dassault Rafale. Довідка УНІАН

Dassault Rafale - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений компанією Dassault Aviation. Його перший політ відбувся 4 липня 1986 року. Станом на сьогодні це один із найпотужніших винищувачів четвертого покоління у світі.

Попри свої переваги, Dassault Rafale досі не має спеціалізованої протирадіолокаційної ракети для ураження систем ППО, оскільки ракету AS37 Martel давно зняли з озброєння. Цей недолік планується усунути лише в новій версії винищувача Dassault Rafale F5, яка має отримати вищезгадану Stratus RS.

Питання модернізації літаків Rafale є дуже важливим для України, адже Київ твердо дав зрозуміти, що хоче отримати цей літак. Раніше президент Зеленський повідомив, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Dassault Rafale.

На заваді цьому може стати ціна винищувача, адже Rafale традиційно виступає одним із найдорожчих винищувачів покоління 4+(+). На думку фахівців, 100 літаків Rafale можуть коштувати Україні понад 70 млрд євро з урахуванням обслуговування.

