Підтвердити застосування таких безпілотників можна буде після виявлення їхніх уламків.

Росія знову стала активніше застосовувати швидкі реактивні дрони. Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ24".

"Ми пишемо про дрони типу "Шахед", "Гербера" та інших типів, які і можуть бути реактивними БпЛА. Вони час від часу застосовуються, немає масового їхнього використання, але вони потрапляють теж у статистику", - зазначив він.

За словами Ігната, підтвердити їхнє використання цієї ночі можна буде після того, як знайдуться відповідні уламки.

"Але виявляють їх та ідентифікують також і по швидкості, і по параметрах польоту, можна зрозуміти, що це був за дрон, тому більш детальна інформація щодо цього, можливо, зʼявиться пізніше", - додав начальник управління комунікацій ПС ЗСУ.

Масований удар по Україні - що відомо

Раніше Повітряні сили розкрили деталі російської атаки. Під час обстрілу було виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу. З них - 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське - (АР Крим), близько 350 із них - "шахеди". Крім того, російські окупанти застосували 36 ракет.

Водночас у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки. Загалом без світла залишились понад пів мільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині", - додали в Міненерго.

