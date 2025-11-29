Знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві.

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже сьому за останні два місяці, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишились понад півмільйона споживачів у Києві, Київській та Харківській областях.

Як повідомляє Міненерго у Telegram, у ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині", - зазначають у відомстві.

Зокрема, як уточнили у ДТЕК, через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломянського, Шевченківського, Подільського, Голосіівського та Святошинського районів Києва.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи проводяться там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Станом на цей час аварійні відключення не вводяться.

"В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - повідомляють у Міненерго.

Атака РФ 29 листопада - що відомо

Вночі та вранці РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами, основний удар припав на Київ та область.

У Києві відомо про двох загиблих та майже три десятки постраждалих. Понівечені багатоповерхівки, без електроенергії залишилася західна частина столиці. Також у житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання.

На Київщині пошкоджені 6 багатоповерхівок у Броварському районі, Фастів повністю залишився без світла.

