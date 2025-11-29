Вдалося збити понад 90% повітряних цілей.

У ніч на 29 листопада ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Як повідомили у Повітряних силах, основним напрямком удару була Київщина.

Загалом виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу. З них - 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське – (АР Крим), близько 350 із них – "шахеди".

Також росіяни спрямували по Україні 36 ракет.

Зокрема - 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 23 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К, 4 балістичних ракети "Іскандер-М" та 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69.

Зазначається, що атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей – 558 БПЛА та 19 ракет.

Зокрема, збито 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К; 4 Іскандер-М та 2 ракети Х-59/69.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - повідомляють у ПС.

Удар по Україні - останні новини

У Києві відомо про двох загиблих та майже три десятки постраждалих. Понівечені багатоповерхівки, без електроенергії залишилася західна частина столиці. На Київщині пошкоджені 6 багатоповерхівок у Броварському районі, відомо про двох постраждалих.

За даними Міненерго, внаслідок ворожої атаки без світла залишилися півмільйона споживачів у Києві та 100 тисяч - у Київській області.

