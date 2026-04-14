Майже 300 днів в морі: суперавіаносець США застряг у нескінченній місії

Рекордне розгортання USS Gerald R. Ford демонструє не лише можливості американського флоту, а й його обмеження.

Найновіший атомний авіаносець ВМС США – USS Gerald R. Ford – готується встановити рекорд найтривалішого розгортання в сучасній історії флоту. Станом на цей тиждень корабель проведе в морі щонайменше 294 дні, перевищивши показник USS Abraham Lincoln, який у 2019–2020 роках перебував у поході стільки ж часу, пише Forbes.

Очікується, що тривалість місії перевищить 300 днів і може наблизитися до історичного рекорду авіаносця USS Midway часів війни у В'єтнамі.

З моменту виходу з бази Норфолк у червні 2025 року авіаносець діяв одразу в кількох регіонах. Спершу він працював у Північному морі та брав участь у навчаннях НАТО в Арктичному регіоні разом із союзниками, зокрема Норвегією.

Згодом корабель перейшов до Середземного моря, а пізніше – до Карибського басейну для участі в антинаркотичній операції "Південний спис". Там він також був залучений до операції "Абсолютна рішучість", під час якої американські сили провели резонансні дії проти керівництва Венесуели.

У 2026 році авіаносець знову повернули до Середземного моря для участі в операції "Епічна лють", спрямованій проти Ірану.

Проблеми на борту

Попри рекордні показники, розгортання супроводжувалося серйозними труднощами. У березні на кораблі сталася масштабна пожежа, яка тривала майже 30 годин і залишила сотні моряків без місць для відпочинку.

Крім того, екіпаж стикається з технічними проблемами: зношенням обладнання, протіканням систем через морську воду та навіть масовими несправностями туалетів.

Експерти зазначають, що такі тривалі розгортання не є нормою і свідчать про нестачу авіаносців у США. Формально ВМС мають 11 суперносців, однак частина з них перебуває на ремонті або готується до списання, як-от USS Nimitz.

Затримки з введенням у стрій нового корабля – USS John F. Kennedy – лише поглиблюють проблему.

Очікується, що USS Gerald R. Ford залишатиметься в Середземному морі щонайменше до прибуття іншого авіаносця – USS George H. W. Bush. Однак через напруженість навколо Ірану та загрози перекриття Ормузької протоки його місія може бути ще більше продовжена.

Інциденти USS Gerald R. Ford

Інцидент стався 12 березня у пральному відсіку корабля. За даними Центрального командування США, пожежу вдалося локалізувати, і вона не пов'язана з бойовими діями.

Інцидент стався 12 березня у пральному відсіку корабля. За даними Центрального командування США, пожежу вдалося локалізувати, і вона не пов’язана з бойовими діями.

Унаслідок пожежі понад 600 членів екіпажу втратили свої каюти та змушені спати просто на підлозі й столах. Загалом на борту перебуває близько 4500 осіб.

