В цілому проект розробки винищувача оцінюється в 40 мільярдів доларів.

Міністерство оборони Японії уклало з корпорацією Mitsubishi Heavy Industries контракт на розробку винищувача нового покоління.

Роботи вестимуться в рамках проекту F-X. Новий бойовий літак планується розробити повністю з нуля, пише Flightglobal.

Яким буде японський винищувач нового покоління

Раніше японська влада оголошувала, що на розробку F-X, раніше позначався як NGF, буде потрібно близько 15 років — надходити у війська нові літаки повинні почати в 2030-х роках. До проекту перспективного винищувача влада пред'являє кілька вимог, включаючи відносно невеликі витрати, отримання технологій винищувачів нового покоління і високий модернізаційний потенціал F-X.

В цілому проект розробки винищувача оцінюється в 40 мільярдів доларів. Наприкінці 2019 року Міністерство оборони Японії опублікувало проектне зображення винищувача. На ньому зображений літак з відхиленими кілями і відсутнім горизонтальним хвостовим оперенням.

Планер винищувача зображений сплющеним з характерними пилкоподібними стиками деяких елементів. Бойовий літак планується виконати дводвигунним. F-X, очевидно, отримає внутрішні відсіки озброєння. Літак буде виконаний одномісним.

У березні 2020 року влада Японії вирішила, що перспективний винищувач, який повинен замінити у військах застарілі Mitsubishi F-2, буде розроблятися виключно японськими компаніями з мінімальною іноземною участю в проекті. Японський уряд відкинув проектні пропозиції американських компаній Lockheed Martin і Boeing і британської BAE Systems.

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Автор: Олег Давигора