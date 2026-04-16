ППО, дрони і боєприпаси: в Міноборони озвучили масштаб нової допомоги від партнерів

Країни-партнери оголосили нові пакети підтримки України і значна частина внесків спрямована на критично важливий механізм "Список першочергових потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), а також на посилення ППО, розвиток дронових спроможностей і забезпечення боєприпасами.

Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Зазначається, що серед ключових оголошень:

Відео дня

Німеччина – $4 млрд на посилення ППО та $600 млн на розвиток спроможностей далекобійних ударів та ударів на середню дистанцію. Окремо – ініціатива міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо термінового посилення ППО України: вже залучено €2 млрд від партнерів;

Велика Британія – найбільший пакет підтримки у сфері дронів цьогоріч;

Нідерланди – €248 млн на БПЛА для України;

Норвегія – $560 млн на базове забезпечення бригад дронами та $150 млн на розвиток логістичного хабу; також внесок у PURL;

Іспанія – €215 млн через механізм SAFE (ймовірно, йдеться про Security Assistance For Europe - "Безпекова ініціатива для Європи"), а також надання ракет до Patriot;

Бельгія – €75 млн на "чеську снарядну ініціативу", €75 млн на німецьку ініціативу з ППО, €85 млн на коаліцію дронів, підтримка F-16, а також посилює санкційний тиск на російський тіньовий флот;

Канада – $15 млн у фонд NSATU (ймовірно, йдеться про NATO Security Assistance and Training for Ukraine - "Ініціатива НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України"), $42 млн на "чеську ініціативу", $17 млн – критичне інженерне обладнання;

Люксембург – $29 млн у PURL, включно з фінансуванням міжнародних фондів і прямими закупівлями озброєння;

Литва – $39 млн на "чеську ініціативу", $29 млн у PURL, допомога із закупівлею бронетехніки та підтримка реабілітації ветеранів;

Естонія – $13 млн у PURL.

В Міноборони наголосили, що Україна вдячна за послідовну підтримку.

Західна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (34-те засідання формату "Рамштайн"), що союзники України продовжать надавати військову підтримку Україні для самозахисту та відповідь на російську агресію. Він зазначив, що Путін хотів, аби партнери України відволіклися на конфлікт на Близькому сході, але члени формату "Рамштайн" пам’ятають свій обов’язок перед Україною, а також визнають, що російська агресія посилюється.

Він відзначив, що російські втрати на фронті зросли на третину і у березні склали понад 35 тисяч осіб. Це найбільше зафіксоване число російських втрат за один місяць, в основному завдяки роботі дронів. Гілі оголосив про найбільший пакет дронів від Сполученого Королівства для України у цьому році - понад 120 тисяч нових дронів будуть доставлені з Великої Британії до України. Також буде надано сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: