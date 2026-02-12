Нідерланди передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для тренування пілотів

Міністр оборони Нідерландів вважає, що буде дуже добре, якщо пілоти зможуть якомога більше практикуватися на симуляторі.

Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, передає "Європейська правда".

"Сьогодні я можу оголосити, що ми також надішлемо симулятори F-16, оскільки ми продовжуємо допомагати Україні з їхніми операціями F-16", - запевнив політик.

Брекельманс не поділився додатковими деталями, наголосивши, що "це також цінна інформація для Росії".

"Важливо те, що ми надали (Україні) F-16 кілька років тому. Але потрібні постійні зусилля, щоб Україна могла використовувати їх якомога ефективніше. І оскільки F-16 використовуються інтенсивно переважно для протиповітряної оборони, звісно, дуже добре, якщо пілоти можуть якомога більше практикуватися на симуляторі, а не в самому літаку", - додав міністр.

За його словами, такий внесок є дуже важливим.

Нідерланди та Україна - останні новини

Нагадаємо, наприкінці січня новий уряд Нідерландів заявив про військову підтримку України. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Нідерланди будуть надавати нашій країні допомогу у вигляді 3 млрд євро щорічно до 2029 року.

"Вдячний за рішучі формулювання, що підтверджують непохитну підтримку України, включаючи 3 млрд євро щорічної військової допомоги до 2029 року, а також готовність підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і НАТО", - зауважив дипломат.

Також раніше Нідерланди запропонували надати Україні 15 мільярдів євро з кредиту на закупівлю зброї в США.

"Україна терміново потребує обладнання, яке виробляється у США (...) Наразі оборонна промисловість ЄС не в змозі виробляти еквівалентні системи", - йдеться в письмовому поясненні уряду Нідерландів.

