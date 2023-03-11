Наразі лідер РФ намагається переконати місцеву владу "відвернутися" від Києва в обмін на пшеницю.

Уряд Пакистану може підтримати Україну десятками танків типу Т80УД, якщо цьому не завадить лідер РФ Володимир Путін. Йдеться про передачу 44 бойових машин.

За даними індійського видання Firstpost, раніше Пакистан, ймовірно, "таємно" підтримав Київ та поставив ЗСУ свої 122-мм артилерійські снаряди. Постачання зброї відбувається через повітряний міст, який створила Великобританія, а також морськими шляхами - через порти в Польщі та Німеччині, відзначає видання.

"Намагаючись втриматися на плаву в умовах розгортання економічної кризи, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні, яка бореться з російським вторгненням", - йдеться в повідомленні.

Наразі уряд країни розглядає нову угоду щодо допомоги Києву: там запропонували передати Україні 44 танки Т-80УД, які Пакистан придбав наприкінці 1990-х, в обмін на фінансове донорство з боку Заходу.

Такій домовленності, за даними видання, намагається завадити керівництво РФ. Путін нібито запропонував Пакистану 50 тисяч тонн пшениці на тлі гуманітарної кризи, яка спіткає місцеве населення (в країні спостерігається дефіцит продовольства). Також Кремль звернувся до влади КНР з проханням переконати Пакистан не допомогати зброєю Україні.

Відзначимо, що наразі офіційна позиція країни полягає в тому, що Пакистан не постачає Україні боєприпаси та озброєння через свою політику "невтручання" в іноземні конфлікти.

Пакистан, ймовірно, допомагає Україні зброєю

Нагадаємо, що чутки про "таємну" допомогу Пакистана з'явилися ще на початку року. ЗМІ писали, що пакистанська зброя йде до ЗСУ під виглядом допомоги від європейських країн.

За даними індійського видання The Economic Times, йдеться про 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, капсулі M82 і детонатори PDM. Цю частину військової допомоги Пакистан, ймовірно, відправив в Україну ще в другій половині січня у співпраці з місцевою транспортною фірмою Project Shipping.

Вже у лютому ЗМІ писали, що Пакистан відправив в Україну 10 тисяч снарядів до "Градів".

Також видання відзначало, що уряд країни передає частину зброї від імені Великобританії, або від імені інших військових підприємств на території Східної Європи.

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