Президент також також розповів про роботу української ППО.

Жодна із систем Patriot, які має Україна, не постраждали під час останніх масованих російських ударів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

"Що стосується "Петріотів" - хочу спростувати інформацію – внаслідок цих масованих ударів жодна із систем Patriot не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа – це не відповідає дійсності", - запевнив глава держави.

Він також розповів про роботу української ППО, зазначивши, що приблизно третину від "Шахедів" збивають мобільні вогневі групи, які вже майже не покладаються на кулемети, а все частіше використовують більш інноваційну зброю, на кшталт дронів-перехоплювачів.

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"Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. Із чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки (йдеться про атаку РФ по Україні 20 червня – УНІАН) десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює", - зазначив глава держави.

Він також зазначив, що було досягнуто домовленості щодо фінансування виробництва таких дронів з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також на саміті G7 – з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

"І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво", - запевнив президент.

Він також наголосив, що Україна вже законтрактувала на цей рік артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни.

Також Зеленський анонсував підписання влітку домовленостей про початок експорту українських технологій за кордон з метою відкриття ліній виробництва зброї в країнах Європи.

"Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати "руським" і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні сили", - наголосив президент.

Російські атаки

Нагадаємо, вночі 20 червня Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, у місті зафіксовано понад 10 влучань, згоріла багатоповерхівка. Відомо про загиблу та понад 10 поранених.

Сьогодні Росія запустила по Україні 272 БПЛА та 8 ракет. Основною ціллю удару був Кременчук на Полтавщині, зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що Україні треба розвивати дронове ППО, зокрема і напрямок дронів-перехоплювачів, але без мобільних вогневих груп (МВГ) не обійтись.

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