Кількість техніки не уточнюється.

Україна отримала від Чехії ударні гелікоптери Мі-24.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики.

"Поставлені Чехією бойові вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України", - написали представники відомства на сторінці у Твіттер.

Кількість техніки не уточнюється.

Раніше Чехія передала Україні танки та інше озброєння. Президент Мілош Земан підтримав ідею посилювати обороноздатність України, зокрема він схвалив вступ чехів до лав ЗСУ.

Також сенат Чехії визнав злочини армії Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу. Тим часом у Празі організували виставку знищеної техніки російської армії.

Додамо, що Україна чекає поставку винищувачів від Словаччини.

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