Український флот теж може стати одержувачем військової техніки від країн партнерів.

Міністр оборони України Олексій Резніков допустив, що Україна може отримати військові кораблі в якості допомоги від країн-партнерів. Відповідну заяву міністр опублікував в Twitter.

"Всього рік тому ніхто не повірив би, що українська армія буде озброєна Стінгерами. Литва стала першою країною, яка направила нам ці ПЗРК. Тож чи може хтось зараз стверджувати, що було б неможливо отримати військові кораблі?" - написав він.

До тексту Резніков додав фотографію недобудованого ракетного крейсера "Україна", який багато років стоїть на верфі Миколаївського суднобудівного заводу. Як видно на фото, корабель оглядав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Ситуація з українським флотом

У перший день повномасштабного вторгнення РФ в порту Миколаєва було затоплено флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний".

В ході війни Україна використовувала тільки невеликі кораблі і катери, не призначені для морських баталій. У січні екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник натякнув, що Берлін міг би передати Україні підводні човни для боротьби з російським флотом.

Відомо, що в даний час Україна формує флот з морських дронів.

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