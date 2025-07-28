Правитель Кремля відомий занепокоєнням власною безпекою.

Особиста охорона кремлівського правителя Путіна під час офіційних заходів носить при собі щонайменше один пристрій, який має захистити його від FPV-дронів.

До такого висновку в своєму Telegram-каналі дійшов український фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов, аналізуючи відео зі святкувань дня Військово-морського флоту Російської Федерації.

У Санкт-Петербурзі Путін зупинив кортеж на Палацовій площі, якою проїжджав після відвідин Адміралтейства, та вийшов "до людей". На оприлюдненому ролику можна побачити, що один з охоронців правителя Кремля має при собі зброю, яку "Флеш" визначив як FPV-перехоплювач.

Охорона Путіна

Кремлівський правитель охороняється Федеральною службою охорони Російської Федерації. Вона відповідає за безпеку не лише президента, а й інших високопосадовців - прем’єра, спікерів парламенту, міністрів оборони і закордонних справ та інших.

Особистою охороною займається Служба безпеки президента Росії - елітні загони швидкого реагування, снайпери, водії й водолази, готові оперативно зреагувати на будь-яку загрозу.

Згідно з даними з відкритих джерел, охоронці використовують спеціальне обладнання: броньовані парасолі зі вставками з кевлара, здатні захистити від куль і уламків, валізки, що перетворюються на захисні щити, а також пістолети і снайперські гвинтівки.

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