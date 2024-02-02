Охоронець наблизився до нього, коли він почав спілкуватися з людьми.

На зустрічі російського диктатора Путіна з "довіреними особами" співробітник Федеральної служби охорони готувався прикривати його бронещитом.

Як пише проект ВЧК-ОГПУ, на знімках із зустрічі, на якій були присутні близько 550 осіб, серед яких держслужбовці, бізнесмени, журналісти та діячі культури, можна помітити охоронця, який тримає в руках бронещит-портфель.

Відзначається, що присутні пройшли через карантин, перевірки на лояльність, огляд і серйозний скоринг від Служби безпеки. Незважаючи на це, коли люди почали підніматися і задавати питання Путіну, охоронець наблизився на відстань невеликого стрибка.

Відео дня

Вибори в Росії: останні новини

Як відомо, президентські вибори в Російській Федерації мають відбутися 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін оголосив про висунення, в кінці січня Центрвиборчком зареєстрував його кандидатуру.

Крім нього зареєстровані три кандидати: глава ЛДПР Леонід Слуцький, представник КПРФ Микола Харитонов і член партії "Нові люди" Владислав Даванков.

Раніше російський політик політик Борис Надєждін здав до ЦВК підписи для реєстрації кандидатом у президенти. За нього агітували голосувати російські опозиціонери, які називають його єдиним антивоєнним кандидатом. При цьому Надєждін робив неоднозначні заяви про війну та окуповані РФ території.

Вас також можуть зацікавити новини: