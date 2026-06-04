РФ заявила про нові дрони-перехоплювачі проти БПЛА ЗСУ: чи справді вони становлять загрозу

Не менш важливим фактором є можливі масштаби виробництва таких апаратів у Росії.

Російські пропагандистські ресурси заявили про появу двох нових дронів-перехоплювачів – "Сокол-И" та "Молния-ПВО", які нібито призначені для боротьби з українськими безпілотниками. Серед потенційних цілей окупанти називають розвідувальні та ударні БПЛА, зокрема "Лелеку", "Булаву" та "Хорнет".

Втім, реальна ефективність нових російських розробок наразі залишається невідомою. Експерти звертають увагу на те, що оприлюднені характеристики не дають повної картини можливостей цих систем, пишуть аналітики Defense Express.

За даними російської сторони, дрон-перехоплювач "Сокол-И" здатний розвивати швидкість до 150 км/год і підніматися на висоту до 5 тисяч метрів. Апарат має пінопластовий корпус і може використовувати як бойову частину з дистанційним підривом, так і кінетичний спосіб ураження цілі шляхом тарану.

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Для пошуку цілей, як стверджується, безпілотник оснащений денною та тепловізійною камерами. Його основне завдання – перехоплення українських розвідувальних і ударних дронів літакового типу.

Однак ключовий параметр – тривалість польоту – російські джерела не розкривають. Саме від цього показника значною мірою залежить бойова ефективність перехоплювача та кількість спроб, необхідних для знищення цілі.

Крім того, заявлена максимальна швидкість "Сокол-И" викликає питання. За російськими ж оцінками, крейсерська швидкість українського "Хорнета" становить близько 150 км/год, а під час атаки може досягати 200 км/год. Це ставить під сумнів здатність російського дрона ефективно наздоганяти свої цілі.

Другий безпілотник – "Молния-ПВО" – створений на базі вже відомого сімейства дронів "Молния". Візуально він нагадує зменшену версію двомоторного варіанта цього апарата.

За заявами російської сторони, "Молния-ПВО" може запускатися як із катапульти, так і вручну. Корисне навантаження становить до одного кілограма. Основним призначенням дрона називають боротьбу з важкими безпілотниками та літальними апаратами літакового типу.

Водночас щодо цієї системи також залишається чимало відкритих питань. Насамперед невідомо, наскільки ефективним буде перехоплення цілей на практиці та скільки запусків знадобиться для гарантованого ураження безпілотників. Не менш важливим фактором є можливі масштаби виробництва таких апаратів у Росії.

Експерти зазначають, що наразі інформація про "Сокол-И" та "Молния-ПВО" базується переважно на заявах російських джерел, тому реальні можливості цих систем можна буде оцінити лише після появи підтверджених даних про їх застосування на полі бою.

Війна дронів на фронті - останні події

Слід зазначити, що Україна поступово перехоплює ініціативу у війні дронів та високоточних ударів, а системне знищення російської логістики й засобів зв’язку вже починає змінювати ситуацію на фронті, зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також, як пише Forbes, українські БПЛА з підтримкою штучного інтелекту почали масовано розносити російську логістику в глибокому тилу, перетворивши сухопутний міст до окупованого Криму на справжню пастку, .

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