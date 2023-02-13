У Чорному морі нараховано 12 ворожих кораблів, є великі десантні кораблі.

Росія збільшила чисельність свого корабельного угрупування у Чорному морі до 12 одиниць, з них – два ракетоносії типу "Калібр" загальним залпом у 8 ракет, повідомила представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, є великі десантні кораблі. Росія тримає кораблі на безпечній для себе відстані, щоб запобігти ударам ЗСУ.

"Ворог продовжує тероризувати населення, перебуваючи на відстані, коли кораблі переховуються від наших ударів – а проте вони здатні завдавати ударів по всій території України", - зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що ракети "Калібр" є високоточною зброєю, яку застосовують, зокрема, по об'єктах конкретно визначених – об'єктах критичної інфраструктури, стратегічних об'єктах.

"Зберігається загроза застосування і берегових ракетних комплексів, які ворог застосував у північній частині Кримського півострова", - відповіла Гуменюк.

Масована атака Росії 9 і 10 лютого – що відомо

У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області. З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

За даними Міністерства енергетики України, під час сьогоднішнього масованого удару окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Всього українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

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