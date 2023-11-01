Пропагандисти самі визнали, що система не може працювати коректно.

Армія Російської Федерації почала використовувати на фронті ударні вертольоти типу Мі-28нм. Вони оснащені далекобійними протитанковими ракетами "Вихор", з дальністю в 10 кілометрів.

Аналітики Defence Express розповіли, що у цих вертольотах є особливість - при пуску "Вихору" спрацьовує сигнал про опромінення ворожої РЛС або пуску ракети ворожого ЗРК. Зазначається, що таке рішення в боях є симптоматичною новиною.

Річ у тім, що раніше ці вертольоти могли застосовувати або ракети ЛМУР з дальністю пуску до 15 кілометрів, але з уламково-фугасною частиною, або протитанкові ракети сімейства "Атака" з дальністю пуску до 5 кілометрів, що передбачає ризик заходу в зону дії ППО України.

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Російські пропагандисти вперше повідомили про інтеграцію "Вихорів" на Мі-28НМ у серпні 2023 року. Тоді вони скаржилися, що бортове обладнання має проблеми, які не дозволяють ефективно відстрілювати ці ракети.

Водночас, навіть за наявності технологічних проблем, росіяни змогли розширити ударний функціонал Мі-28НМ.

Російська авіація на фронті - останні новини

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що станом на початок повномасштабних бойових дій біля України перебувала авіаційне угруповання у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків і 250 вертольотів.

Станом на 1 листопада 2023 року, українська армія знищила 321 російський літак, а також 324 вертольоти.

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