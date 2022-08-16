На сьогодні біля українських кордонів у ворога близько 430 літаків, зазначили в командуванні Повітряних сил армії нашої країни.

Біля українських кордонів зросла кількість бойових вертольотів супротивника.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.

Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.

"На сьогодні вже знищено чимало авіаційної техніки ворога, але противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць. Це пояснюється тим, що авіаційна діяльність зменшена, і саме штурмова авіація та бойові вертольоти для підтримки наземних своїх військ використовуються частіше", - наголосив він.

Ігнат повідомив, що ворог робить за добу приблизно півтора сотні літаковильотів з прилеглих до України територій - Білорусь, Росія і окупований Крим. За його словами, збільшена авіаційна діяльність з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя і "це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів на аеродромі Саки, звідки злітала тактична авіація окупантів".

"Але разом з тим спостерігаємо, що є зменшення активності російської авіації впродовж 3-4 діб", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ. При цьому він додав, що штурмова авіація продовжує завдавати ударів - це і штурмовики Су-25, і вертольоти ударної авіації Мі-24, Мі-28, і вертольоти Ка-52. "Власне три такі вертольоти за минулі дві доби було знищено силами протиповітряної оборони як Сухопутних військ, так і Повітряних сил", - сказав він.

Ігнат зазначив, що наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір всередині країни і здійснює повітряне прикриття. Він повідомив, що за вчорашню добу є близько 30 літаковилітів і "понад 10 авіаційних ударів було завдано по окупаційних військах на різних стратегічних напрямках - це і схід, і південь України, на окупованих територіях - уражено реактивні системи залпового вогню, танкові колони, броньовану техніку, живу силу противника, а також склади ворога з паливно-мастильними матеріалами і боєприпасами".

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Противники, зокрема, атакували нашу землю з вертольотів та літаків.

ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.

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