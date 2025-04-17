Експерти побоюються, що Кремль може підірвати одну або кілька ядерних боєголовок у космосі, щоб знищити хоча б частину американського кільця супутників.

Росія розробляє ефективний арсенал зброї, яка дасть змогу здобути перемогу в тотальній космічній війні із Заходом, і несе загрозу супутникам Starlink, пише у статті для Forbes аналітик Кевін Холден Платт.

Так головний директор з космічної безпеки і стабільності у фонді Secure World Foundation Вікторія Самсон, одна з провідних світових експертів з космічної безпеки і космічних озброєнь, зазначає, що Москва проводить випробування своєї протисупутникової ракети "Нудоль", яку вже використовували для того, щоб підірвати радянський космічний апарат на низькій навколоземній орбіті.

Самсон вказує, що російське Міністерство оборони, можливо, розглядає можливість оснащення ракети "Нудоль" ядерними боєголовками. При цьому вона застерігає, що "Нудоль" становить потенційну загрозу для всіх американських космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті.

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"У радіус дії "Нудоля" потрапляють усі космічні апарати - від Міжнародної космічної станції (МКС) до супутників SpaceX Starlink, які передають широкосмуговий зв'язок обложеним українцям, і космічних апаратів Planet Labs, які створюють приголомшливі фотографії високого розрізнення, на яких зафіксовано рух російських танків і ракетних бригад під час вторгнення", - ідеться в статті.

Самсон у коментарі Forbes зазначила, що досі неясно, скільки ракет із ядерною зброєю може запустити Москва:

"Я б припустила, що їх буде кілька, просто щоб мати резерв на випадок проблем із першою... Але це буде настільки ефективна зброя, що цілий флот не знадобиться".

Водночас вона зазначає, що вибух потужної ядерної бомби на орбіті може не тільки знищити тисячі супутників, а й швидко призвести до загибелі всіх астронавтів, які перебувають поблизу.

Так, за її словами, експерти з ядерної зброї з Агентства зі скорочення оборонної загрози Пентагону, які провели серію імітацій ядерних вибухів на різній висоті на орбіті, заявили, що вибух 5000-кілотонної ядерної бомби поблизу МКС призведе до швидкої загибелі всіх її мешканців. Вибух, за прогнозами експертів, "викличе променеву хворобу в астронавтів приблизно протягом години і з імовірністю 90 % призведе до смерті протягом 2-3 годин".

Водночас Олена Гроссфельд із Королівського коледжу Лондона скептично ставиться до намірів Росії використати ядерну зброю в будь-якому випадку, крім повномасштабної війни.

Хоча деякі експерти в галузі оборони пророкують, що Кремль може підірвати одну або кілька ядерних боєголовок у космосі як асиметричну атаку, здатну знищити хоча б частину американського кільця супутників, Гроссфельд каже, що така стратегія буде пов'язана з величезним ризиком для Росії.

Якщо атомна атака на орбіті знищить хоча б один американський супутник, розгорнутий для спостереження за МБР Москви з ядерними боєголовками, вказує вона, "це саме по собі може розглядатися як провісник ядерної атаки" і, зі свого боку, викличе нищівну контратаку США.

"Я думаю, що загроза російського ядерного удару в космосі - це швидше засіб саботажу, ніж реальне знищення американських супутників", - вважає вона.

Війна в Україні та Starlink

Раніше західні ЗМІ писали, що Україні поки що доведеться змиритися із залежністю від супутникового зв'язку Маска, оскільки на сьогодні не існує жодного альтернативного варіанту для України, який міг би замінити Starlink.

Так, єдина європейська альтернатива - Eutelsat - має флот лише з 600 супутників порівняно з 7000 супутників Starlink. Пропускна здатність мережі Маска над Україною від 23 до 490 разів більша за пропускну здатність Eutelsat.

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