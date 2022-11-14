Окупанти скидують з дронів аерозольні гранати "К-51".

Прикордонники підтверджують застосування російськими окупантами хімічної зброї у Донецькій області.

Як повідомляє Державна прикордонна служба у Facebook, окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51".

Зокрема, декілька таких гранат з дрона російські окупанти скинули на українських захисників на Донеччині. Одна з цих гранат не розірвалася.

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"Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту", - наголошується у повідомленні.

Проте, як наголошують прикордонники, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу.

Хімічна зброя Росії: граната К-51 - характеристики

К-51 розроблена в 1970-ті роки в СРСР. Після початку горіння запалу відбувається реакція всередині гранати: речовина, що горить, підвищує тиск усередині корпусу і вибиває дно гранати, розпорошуючи хмару хімічної речовини.

Противник, який потрапив у аерозольну хмару, без протигаза не здатний чинити опір і вести вогонь, оскільки руки рефлекторно тягнуться до обличчя, аби протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнює слиз.

Застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії) "як засіб ведення війни" заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Відомо, що такі гранати використали російські терористи під час боїв за термінали Донецького аеропорту в 2015 році. Тоді було неодноразово помічено застосування російськими бойовиками сльозогінного отруйної речовини проти українських захисників.

8 листопада 2022 року Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що російські загарбники могли застосувати хімічні гранати у Донецькій області.

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