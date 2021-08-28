Країна-агресор відновлює дві колишні радянські військові бази.

Військова розвідка України виявила, що Росія вже 7 років активно відновлює в Криму законсервовані радянські військові бази для зберігання ядерного озброєння.

Про це голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив телеканалу "Дім".

Читайте такожРосія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму-Данилов"Ми точно знаємо, що з моменту окупації Криму з 2014 року проводяться дії з відновлення двох військових баз в Криму. Одна називається "Феодосія 13" №62047 і друга знаходиться в Балаклаві. Вони обидві відомі українським військовим, як місця збереження ядерного озброєння в часи, коли Крим перебував під законним управлінням українського уряду. Вони були законсервовані, після окупації вони починають розконсервовуватися", - сказав Загороднюк.

За його словами, це підтверджують чисельні дані — від супутникових знімків до збору даних приватними особами та отримання інформації з місця подій.

Нагадаємо, що 23 серпня в Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи". У ньому взяли участь 46 делегацій з різних країн.

Автор: Станислав Кожемякин