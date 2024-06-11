Раніше в Росії вже намагались створити безпілотний танк, зокрема, на базі Т-14 "‎Армата"‎.

Росія переобладнала захоплений український Т-72АМТ у машину з дистанційним керуванням, яка використовує концепцію управління FPV (First Person View). Про це повідомляє The War Zone.

Залишається незрозумілим, як саме Росія може використовувати машину. Існує історичний прецедент використання танків з дистанційним управлінням в операціях з розмінування. Також експерти не виключають, що FPV-танк може стати зброєю.

За даними групи Oryx, шість українських Т-72АМТ були захоплені російськими військами, але їх справжня кількість може бути більшою, адже у даному випадку мова йде лише про візуально підтверджені випадки.

Сам Т-72АМТ є модернізованим варіантом Т-72 від Київського бронетанкового заводу. Протягом 2020 – 2021 до Збройних сил України було передано деяку кількість модернізованих Т-72, серед яких були також і Т-72АМТ. Станом на початок 2022 року Україна отримала щонайменше 47 таких танків.

За словами розробників, на танк встановили більш потужніший двигун, а також покращили ходову частину, оглядові прибори та захист. Машина отримала можливість проводити стрільбу керованою ракетою "‎Комбат"‎ на прицільну дальність 4 км.

Російське танкобудування – що цікавого

Раніше повідомлялось, що у 2023-му із запланованих майже 30 танків Т-14 "Армата" Росія не виготовила жодного. При цьому за всі роки було побудовано лише близько 20 таких ОБТ.

А нещодавно росіяни почали розкручувати інформацію про те, що Москва планує створити танк нового покоління Т-100 (Т-14 іноді також позиціонують як "нове покоління"), у якості бази для якого можуть використати забутий "Объект 640".

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