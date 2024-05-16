Одним з носіїв авіаційної ракети класу "‎повітря-поверхня" Х-38 виступає фронтовий бомбардувальник Су-34. ‎

Росіяни виклали в мережу фото та відео ракет класу "‎повітря-поверхня" Х-38, які вона використовує в Україні. Про це повідомляє The War Zone.

Раніше вже з'являлися дані про застосування ракети Х-38 проти українських сил, однак інформація була вкрай обмеженою, а якість зображення залишала бажати кращого.

На представлених зараз кадрах можна побачити ракету у версії Х-38МЛ, прикріплену під фронтовим бомбардувальником Су-34, а також безпосередньо пуск самого боєприпасу.

Відео дня

Х-38МЛ є версією ракети з лазерним наведенням. Окрім неї існують також варіанти Х-38 з тепловізійним, супутниковим та активним радилокаційним наведенням.

Зазначимо, що мова не йде про зброю game-changer. Ракета має досить великі (як для тактичної зброї такого класу) розміри, а маса її бойової частини складає "нескромні" 250 кг. Втім, Х-38 має обмежену дальність – лише 40 км.

Застосування такої зброї змушує літак-носій наближатись до українських ЗРК, що збільшує шанси на його знищення. Крім того, ракета є досить дорогою: набагато дорожчою, ніж керовані бомби з УМПК.

Росіяни виготовляють нову авіаційну зброю

У березні повідомлялось, що в РФ почали масово виробляти надпотужні тритонні авіабомби ФАБ-3000. Втім, чи будуть встановлювати на них модулі керування УМПК – не повідомлялось.

Відомо, що штатним носієм бомб такого типу виступає дальній бомбардувальник Ту-22М3, однак його не використовують у якості носія бомб з УМПК.

Ще раніше стало відомо, що росіяни почали встановлювати модулі УМПК на авіаційні бомби вільного падіння ФАБ-1500М54. Таку зброю вже активно використовують на фронті.

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