Класичний російський "аналоговнєт " чомусь відсутній на фронті.

Росія так і не представила жодних доказів застосування танків "Армата" у війні проти України. Про це пише німецьке видання Bіld.

Днями російське державне інформагентство ТАСС з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі РФ повідомило, що нібито кілька танків Т-14 "Армата" брали участь у бою на півдні України.

"Угруповання військ "Південь" застосовувало в бою новітні російські танки Т-14"Армата". Раніше про застосування "АРМАТИ" в ході спеціальної військової операції офіційно не повідомлялося", – йдеться в повідомленні ТАСС від 19 липня.

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Однак жодних доказів застосування найбільш розпіареного російського танка так і не було представлено. Як пише Bіld, російська пропаганда активно розхвалювала "Армату" протягом кількох останніх років, а сам танк неодноразово показували на військових парадах.

"Неясно, чи дійсно Т-14 використовували в бою. Хоча російські збройні сили нещодавно опублікували відеозаписи Т-14 на полігоні, запису ймовірного бойового застосування в Україні досі немає - хоча кадри "диво-танка" були б дуже цінними для російської пропаганди", - зазначає видання.

Автори публікації також висловлюють сумнів, що "Армату" взагалі почали виробляти серійно, оскільки поки відомо лише про декілька тестових екземплярів.

Російський танк Т14 "Армата"

Як заявляють творці, Т-14 "Армата" - російський основний бойовий танк наступного покоління, створений для використання в рамках "мережоцентричної концепції" ведення бою. Танк відрізняється від класичних радянських і російських танків безекіпажною баштою і безліччю різних інновацій у сфері розвідки, управління вогнем і маскування.

Хоча ще в 2015 році було заявлено про початок великосерійного виробництва, згідно з відкритими даними, до теперішнього моменту вироблено лише близько 30 одиниць. У квітні російські ЗМІ повідомили, що "Армата" використовується на фронті для обстрілу українських позицій, але в прямих бойових зіткненнях поки не була задіяна.

Український військовий експерт Олег Жданов раніше висловив упевненість, що цей танк виявився "справжнім "пшиком": "класичний приклад, як кулька здулася".

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