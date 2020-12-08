Посадовці одного із вітчизняних суб’єктів господарювання планували експортувати товари військового призначення до однієї з середньоазіатських країн.

Контррозвідники Служби безпеки України блокували спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення.

Як повідомляється на сайті СБУ, задокументовано протиправну діяльність посадовців одного із вітчизняних суб’єктів господарювання.

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Співробітники спецслужби встановили, що вони планували експортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ", які належать до системи розвідки цілей, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі.

"Для приховування військового призначення переміщуваних товарів посадовці в якості підстави для митного оформлення вантажу надали документи, в яких вказані неправдиві відомості щодо дійсних найменувань товару та мети його цільового використання", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що відповідно будь-які дозвільні документи Державної служби експортного контролю, передбачені чинним законодавством для переміщення подібних вантажів, у відправника були відсутні.

Задокументовані контррозвідкою СБУ матеріали, згідно зі статтями 214 та 216 Кримінального процесуального кодексу України, передано до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадали, що ЗРК "Оса-АКМ" призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою, а також стратегічних наземних об’єктів від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах.

Нагадується, що аналогічну спробу переміщення агрегатів до ЗРК "Оса-АКМ" до однієї з країн Близького Сходу контррозвідниками було припинено у жовтні.

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 333 КК України.

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Автор: Антоніна Доломанжи