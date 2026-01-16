'Секретна зброя': український робот-кулеметник 6 тижнів успішно стримував війська РФ

Дрон дозволив захищати позиції, для оборони яких зазвичай потрібно від трьох до шести солдатів.

Протягом 45 днів поспіль український дрон-кулеметник DevDroid TW 12.7 стримував російські війська на лінії фронту на сході під кулеметним вогнем, самотужки замінюючи відразу декількох бійців.

Як пише The Telegraph, дрон був розроблений для розвідувальних і бойових завдань на передовій. Розміром не більше газонокосарки, озброєний великокаліберним кулеметом Браунінг M2, він керується дистанційно і використовує автоматичну систему наведення на основі штучного інтелекту або дистанційне керування.

Микола "Макар" Зінкевич, командир ударної роти NC-13 Третьої штурмової бригади, розповів The Telegraph, що це досягнення ознаменувало нову главу в сучасній війні, де тепер можна відбивати і стримувати неодноразові атаки Росії, не наражаючи на небезпеку жодного солдата.

За словами Зінкевича, рота використовувала DevDroid TW 12.7 на декількох позиціях протягом 45 днів. Дрон ненадовго залишав свій пост кожні два дні для технічного обслуговування і поповнення боєприпасів. Йому було поставлено завдання забезпечувати безперервний вогонь, і він протистояв російським військам, стримуючи атаки і захищаючи солдатів позаду себе.

Дрон DevDroid TW 12.7 керується в основному дистанційно за допомогою радіосигналу, що дозволяє українським операторам направляти його з безпечної відстані. Крім ручного керування, дрон оснащений штучним інтелектом, який дозволяє йому самостійно прокладати курс по полю бою:

"Як результат - DevDroid TW 12.7 дозволив захищати позиції, для оборони яких зазвичай потрібно від трьох до шести солдатів, за допомогою однієї машини".

Зінкевич повідомив, що Росія не змогла виявити, що на позиції, яку охороняв безпілотник, перебували українські солдати протягом декількох тижнів, поки він залишався на місці.

"До самого кінця противник не зміг визначити наявність на позиції безпілотного наземного транспортного засобу з бойовим модулем. Ніяких перехоплень радіоелектронної розвідки з цього питання зафіксовано не було, і сам БНТ жодного разу не був уражений", - зазначив він.

Як писав BI, більшість поранень на війні в Україні є вибуховими та осколковими, а не вогнепальними.

Перестрілки на фронті стають все менш поширеними. На тлі цього більшість бойових поранень на фронті викликані осколками і опіками, що часто вимагає ампутації.

