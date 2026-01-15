Більшість поранень не вогнепальні: BI розкрив ключові загрози для військових в Україні

Менше 2% військових на фронті отримують вогнепальні поранення, пише видання.

Більшість поранень на війни в Україні є вибуховими та осколковими, а не вогнепальними. Про це пише Business Insider (BI) з посиланням на українських медиків та американських ветеранів.

Журналісти відзначають, що перестрілки на фронті стають все менш поширеними. На тлі цього, більшість бойових поранень на фронті спричинені осколками та опіками, що часто вимагає ампутації.

Українська медикиня Катерина Зірка розповіла виданню, що все частіше бачить поранення, які уражають відразу кілька частин тіла, часто без єдиної ідентифікованої "вхідної рани", а натомість з десятками мікротравм від вибухів та осколків. В результаті цього змінилося медичне обладнання, яке вона носить із собою.

Також така тенденція війни призводить до збільшення ураження від вибухів, які не супроводжуються зовнішніми ранами, такі як струси мозку, розриви барабанних перетинок і ураження легенів від змін тиску, сказала вона.

Як зазначив Джеффрі Веллс, ветеран ВМС США, який бере участь у медичному навчанні українських цивільних осіб, більшість людей в Україні гине не на передовій, а внаслідок травм, отриманих від ракет чи дронів. Тоді як Марк Антал, ветеран елітного підрозділу спеціальних операцій США Delta Force відзначив, що "менше 2% солдатів на передовій отримують вогнепальні поранення. Усі поранення отримані від дронів, осколків".

Видання відзначає, що в російсько-українській війні ключову роль ураження взяли на себе БпЛА, які використовуються більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. І вони не лише самостійно уражають обʼєкти, а й керують традиційною зброєю.

І хоч вогнепальна зброя не зникла на фронті, однак все більше військових покладаються на інші засоби ураження – крім дронів та артилерії, це також гранати й міни. Їх зокрема використовують для мінування позицій чи зачистки окопів з-за допомоги БпЛА.

"Україна встановила кулемети та іншу зброю на своїх безпілотних наземних роботах, створивши нові способи обстрілу росіян з використанням зброї без ризику для своїх військ, але ці засоби озброєння поки що досить обмежені. Те саме стосується й автоматизованих гарматних башт. Як зазначила Зірка, ця війна є скоріше дистанційним вибуховим боєм, ніж перестрілкою", – підсумовує видання.

Раніше головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що протягом 2025 року Україні вдалося зменшити втрати серед особового складу на 13%. Він також повідомив, що Сили оборони за рік ліквідували чи поранили 418 тис. російських військових.

Тим часом новий очільник Міноборони Михайло Федоров заявив, що Україна рухається до повної автономності на полі бою – від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. Він зазначив, що глобальною метою є те, щоб Україна стала першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

