Немає доказів того, що боєприпаси зі збідненим ураном викликають рак.

У США відповіли на заяви Росії щодо того, що снаряди зі збідненим ураном, які Штати передали Україні, нібито викликають онкологію. Ні Центр з контролю захворювань, ні Всесвітня організація здоровʼя, ні навіть МАГАТЕ не бачать звʼязку між раком та цими боєприпасами.

Як повідомляє прес-служба Пентагону, таку заяву зробила офіційна представниця відомства Сабріна Сінгх під час брифінгу в четвер, 7 вересня.

"Щодо впливу снарядів із збідненого урану на здоров’я, я б відхилила твердження російських офіційних осіб. CDC (Центр з контролю захворювань, – УНІАН) заявив, що немає доказів того, що боєприпаси зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не спостерігалося збільшення випадків лейкемії чи інших видів раку, які були встановлені після будь-якого впливу урану чи збідненого урану. І навіть МАГАТЕ однозначно заявило, що немає доведеного зв'язку між опроміненням від збідненого урану та збільшенням захворюваності на рак або значний його вплив на здоров’я чи навколишнє середовище", – заявила Сінгх.

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Вона наголосила, що це протитанкові снаряди, призначені для пробивання броні. Сінгх висловила впевненість, що вони будуть дуже ефективно використовуватися на полі бою.

"Це стандартні снаряди. Це те, що використовуватимуть ці танки Abrams, і багато військових у всьому світі використовують збіднений уран у своїх танках. Тож ми вважаємо, що це будуть найефективніші снаряди для протидії російським танкам. Вони допоможуть українцям захистити свою територію", – зазначила представниця Пентагону.

Снаряди зі збідненим ураном

У середу, 6 вересня 2023 року, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном. Вони стали частиною нового пакету допомоги на загальну суму 175 млн доларів.

Збіднений уран має надзвичайну щільність. Снаряди з ним можуть легко проникати через броню військової техніки та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу.

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