Згідно з аналізом експертів, збіднений уран істотно не впливає на радіаційний фон, проте може становити небезпеку при попаданні в організм.

Сполучені Штати вперше вирішили відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном у рамках нового пакету допомоги на суму понад 1 мільярд доларів, оголошеного в середу. Як пише CNN, 120-міліметрові снаряди для танків Abrams M1 американського виробництва повинні прибути в Україну цієї осені, що допоможе українським силам закріпити успіхи в контрнаступі.

Однак боєприпаси є помірно радіоактивними, що викликає питання щодо їх безпеки та ризику, який вони можуть становити для цивільного населення, а також викликає різку критику з боку Москви. Експерти проаналізували особливості таких боєприпасів і зробили висновок про рівень радіоактивної загрози від них

Що таке збіднений уран?

Збіднений уран - це залишки після того, як більшість високорадіоактивних ізотопів урану були вилучені з металу для використання в ядерному паливі або ядерній зброї.

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Відзначається, що він набагато менш радіоактивний, ніж збагачений уран, і не здатний викликати ядерну реакцію.

"Поширеною помилкою є думка про те, що радіація є основною небезпекою збідненого урану", - йдеться у звіті корпорації RAND. "У більшості сценаріїв впливу на поле бою це не так".

Однак збіднений уран здатний дуже ефективно пробивати броню ворожих танків.

"Він настільки щільний і має такий великий імпульс, що просто продовжує проходити крізь броню – і нагріває її так сильно, що вона загоряється", – розповів експерт з ядерної енергії з Rand Едвард Гейст.

Висновки МАГАТЕ

Як повідомляє CNN, раніше міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що збіднений уран "значно менш радіоактивний, ніж природний уран", але закликало дотримуватися обережності при поводженні з ним.

Агентство додало, що "основний висновок" досліджень здоров'я військовослужбовців, які зазнали впливу збідненого урану, полягає в тому, що вплив не може бути пов'язаний з будь-яким статистично значущим збільшенням рівня смертності особового складу.

Однак, хоча збіднений уран не вносить істотного внеску в радіаційний фон, з яким стикаються солдати і цивільні особи, він може становити небезпеку при потраплянні в організм.

"Коли боєприпаси з збідненим ураном вражають броню танка, він може спалахувати і утворювати урановий пил або аерозольні частинки, які при вдиханні можуть потрапити в кровотік і викликати пошкодження нирок і, в крайніх випадках, ниркову недостатність", - йдеться в статті.

США передають снаряди зі збідненим ураном Україні

6 вересня Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів, до якого увійшли 120-мм снаряди з збідненим ураном для танків Abrams.

Як зазначали експерти, снаряди зі збідненим ураном пробивають будь-яку броню і забезпечують гарантоване знищення техніки.

У Кремлі назвали це рішення США "жахливою новиною" і заявили. що використання цих снарядів може призвести до зростання захворюваності на рак та інших наслідків для навколишнього середовища.

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