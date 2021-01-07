Будівництво коштуватиме майже 20 мільйонів доларів.

Україна отримає від Сполучених штатів два нові патрульні катери Mark VI.

Читайте такожУкраїнські екіпажі катерів Island пройдуть 10-тижневу підготовку в США - МіноборониПро це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України Армія Inform з посиланням на дані Пентагону.

Будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022 року.

"Побудує кораблі для нашої країни компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво коштуватиме майже 20 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Замовником із боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.

Що цьому передувало

Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік у розмірі 740 мільярдів доларів. Він передбачає санкції проти "Північного потоку-2" та допомогу Україні.

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Автор: УНІАН