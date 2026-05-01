Армія США виявилася не готовою до сучасної війни, трильйонний бюджет не допоміг, - NYT

У конфлікті з Іраном слабша країна якимось чином опинилася в сильнішій переговорній позиції, пишуть автори.

Сполучені Штати витрачають на свої збройні сили близько 1 трильйона доларів на рік, що в понад 100 разів більше за витрати Ірану. Тож війна Вашингтона з Тегераном не мала би бути рівною боротьбою – принаймні на папері. Але реальність виявилася іншою.

Як зазначається у редакційній колонці видання The New York Times, Штати мають набагато більші ВПС і ВМС, а також передові технології озброєння, про які іранські генерали можуть лише мріяти. І на початку конфлікту нерівні можливості сторін чітко простежувалися, однак зараз боротьба виглядає інакше.

"Іран взяв під контроль Ормузьку протоку, а його ракети та безпілотники досі загрожують союзникам Америки в регіоні. Хоча президент Трамп, здається, прагне домогтися перемир’я шляхом переговорів, іранські лідери цього не хочуть. Якимось чином слабша країна опинилася в сильнішій переговорній позиції. Ця реальність викриває вразливість американського способу ведення війни. Тактичний успіх не приніс перемоги", – зазначається в матеріалі.

Однією з причин такої ситуації автори називають безрозсудність Трампа у веденні війни. Але проблема все ж є більшою – Сполучені Штати не були готовими до сучасної війни.

"Американська економіка не має промислових потужностей для виробництва достатньої кількості зброї та обладнання, які їй потрібні. І країна намагається вирішити ці проблеми через склеротичний уряд та консолідовану оборонну промисловість, яка чинить опір змінам", – наголошує видання.

Які висновки США мають винести з війни з Іраном

Війна в Ірані є нерозумним кроком, пишуть автори. Але вона дала кілька цінних уроків.

У колонці сказано, що армія США потребує реформ. По-перше, Сполученим Штатам потрібно інвестувати в технології протидії дронам, подібні до тих, що розробила Україна. Відсутність таких технологій стала однією з причин, чому кораблі США не змогли запобігти блокуванню Ормузької протоки.

По-друге, Вашингтону потрібно більше ударних дронів та безпілотних катерів одноразового використання. Досвід війни в Україні показав, що ставка йде на дрони масового виробництва, але Пентагон продовжує вкладати гроші у більш складне обладнання.

По-третє, Штатам потрібно більше виробничих потужностей, які, до того ж, будуть більш гнучкими. Донедавна всі ракети "Томагавк" випускав лише один завод. Ракет-перехоплювачів до комплексів "Петріот" постійно бракує, акцентує видання.

"Конгрес повинен ухвалити закони, які допоможуть приватному сектору наростити виробничі потужності. Пентагон, зі свого боку, має припинити закуповувати таку велику кількість озброєння лише у п’яти великих виробників і почати робити ставку на динамічні технологічні компанії, здатні швидко адаптуватися", – пише NYT.

Зрештою, США мають працювати з іншими країнами. Вашингтон мусить співпрацювати з "однодумними демократіями", аби не відставати від експансії Китаю – як економічної, так і військової .

"Війна в Ірані стала дороговказом для будь-якої країни, яка в майбутньому захоче протистояти США, зокрема для Росії та Північної Кореї. Для Китаю – країни, що має найбільший потенціал для протистояння американській військовій могутності, – ця війна підтверджує правильність його курсу на розвиток нових форм ведення війни, таких як безпілотники, кіберзброя та космічна потужність", – додають автори.

Адміністрація Трампа зробила кілька позитивних кроків у напрямку військової реформи – деяких підрядників змусили наростити випуск ракет, а міністр армії Деніел П. Дрісколл розпочав скасування застарілих і неефективних програм. Але руйнівний і хаотичний підхід Трампа підірвав значну частину прогресу, вважають автори колонки.

Конфлікт на Близькому Сході зрештою призвів до того, що Конгрес, адміністрація Трампа та Пентагон бачать військові недоліки Америки. Але погана новина полягає в тому, що усе це бачать і супротивники Штатів. Тепер Вашингтон має не говорити про реформування збройних сил, а зробити це інакше є ризик, що розчарування у війні з Іраном стануть передвісником чогось набагато гіршого, резюмує видання.

Високопоставлений генерал США визнав, що Росія надає Ірану підтримку у війні. Під час слухань к Конгресі голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що РФ здійснювала "певні дії", аби допомогти Ірану.

Тим часом у США розглядають нові плани військових дій проти Ірану. Видання Axios із посиланням на джерела пише, що один зі сценаріїв ґрунтується на захопленні частини Ормузької протоки з метою її відкриття для торгового судноплавства.

