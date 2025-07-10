Йдеться, зокрема про ракети GMLRS.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відновила відправку деяких видів озброєнь в Україну.

Це сталося через тиждень після того, як Пентагон оголосив про призупинення деяких поставок, повідомляє Associated Press із посиланням на неназваних американських чиновників. Зазначається, що серед зброї, яка прямує в Україну, є 155-мм боєприпаси та високоточні ракети, відомі як GMLRS. Коли саме відбулося поновлення постачання точно невідомо.

АР нагадало, що минулого тижня міністр оборони Піт Гегсет наказав призупинити поставки деяких озброєнь України, щоб дозволити Пентагону оцінити свої запаси зброї. Ця новина застала Білий дім зненацька, пишуть журналісти.

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Пауза в поставках торкнулася ракет до системи ППО Patriot, високоточних ракет GMLRS, ракет Hellfire, гаубичних снарядів тощо.

Незрозуміло, чи продовжиться пауза у передачі ракет до систем Patriot. Боєприпаси вартістю 4 мільйони доларів користуються високим попитом.

Водночас артилерійські снаряди калібру 155 мм стали одними з найпоширеніших боєприпасів у російсько-українській війні. Автори зазначають, що кожен снаряд має довжину близько 60 сантиметрів, вагу – орієнтовно 45 кілограмів і діаметр 155 мм.

"Вони використовуються в гаубичних системах, які являють собою буксирувані великі гармати, що розрізняються за діапазоном кута стрільби, на який можуть бути налаштовані їхні стволи. Гаубичний вогонь може вражати цілі на відстані від 24 до 32 кілометрів, залежно від типу снаряда і системи стрільби, що робить їх дуже цінними для сухопутних військ для ураження ворожих цілей із захищеної відстані", – мовиться в матеріалі.

АР додає, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Києву понад 3 мільйони 155-міліметрових снарядів.

Зброя для України: інші новини

WSJ повідомляє, що американський президент Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні ЗРК Patriot. Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Києву додаткового озброєння.

Раніше Axios писав, що Трамп нібито пообіцяв відправити Україні ракети-перехоплювачі до Patriot. Мова йшла про 10 ракет.

The Times наголосило, що цієї кількості ракет не вистачить навіть на відбиття однієї масованої атаки росіян.

"Якщо вони справді надішлють нам десять, це буде просто дурний жарт. Цього недостатньо навіть для одного бою", – цитує видання слова неназваного високопоставленого офіцера українських Повітряних сил.

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