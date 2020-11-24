У США наголосили, що заява РФ не відповідає дійсності.

Росіяни зупинили американський есмінець ВМС США John McCain у затоці Петра Великого нібито через порушення кордонів. Натомість США звинуватили РФ у зазіханні на нейтральні води Японського моря.

Про це повідомляє ТАСС і йдеться у заяві прес-служби 7-го флоту США.

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У Міноборони Росії стверджують, що погрожували американцям тараном, якщо ті не покинуть територію.

У США пояснили, що вказана морська операція покликана захистити права й свободу на законне користування морем, визнаними міжнародним правом, й оспорює надмірні морські претензії Росії.

У 1984 році Радянський Союз оголосив систему прямих базових ліній уздовж узбережжя, включивши 106 миль затоки Петра Великого у свої «внутрішні води», що суперечить міжнародному праву. Росія продовжила зазіхання СРСР.

«Провівши цю операцію, Сполучені Штати продемонстрували, що ці води не є територіальними водами Росії та що Сполучені Штати не погоджуються з твердженням Росії, що Петро Великий є «історичною бухтою», – йдеться у заяві.

Також у флоті зазначили, що США будуть «літати, плавати й працювати скрізь, де це дозволено міжнародним правом – незалежно від місця надмірних морських претензій і чинних подій».

У США наголосили, що заява РФ не відповідає дійсності: есмінця не «виганяли», він провів вказану спецоперацію згідно з міжнародним правом.

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Автор: Яна Ставська