В Україні скоро розгорнуть першу у своєму роді "стіну дронів". Вона буде призначена для оборони від російський атак. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на слова засновника Atreyd - компанії-виробника цієї системи.

Зазначається, що Atreyd уже відправила "стіну дронів" в Україну. Очікується, що її буде розгорнуто протягом кількох тижнів.

Як працює "стіна дронів"

За словами засновника Atreyd, унікальна система складається з десятків невеликих FPV-дронів, які перехоплюватимуть ворожі повітряні засоби ураження, збиваючи їх із неба. Її розгортання стане першим відомим випадком використання такого типу оборони.

Безпілотники зі "стіни дронів" злітатимуть із призначених стартових платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу. Дрони, що працюють від батарей і несуть невеликі вибухові заряди, можуть розташовуватися в кілька шарів і на відстані один від одного.

Після зльоту ці дрони утворюють щось схоже на завісу в небі. У виданні пояснили, що вона призначена для відбиття повітряних атак шляхом вибуху компонентів дронів поблизу ворожих цілей, що наближаються, щоб нейтралізувати загрозу і скинути уламки на землю.

Також у виданні додали, що система використовує штучний інтелект для зміни структури "стіни". Це дасть змогу оптимально реагувати на виявлену траєкторію ворожої цілі, що наближається. Ба більше, систему розроблено з урахуванням мінімальних витрат. Згідно з попередніми оцінками, вартість перехоплення однієї цілі становить лише кілька тисяч доларів, а вцілілі дрони можуть повернутися на свої стартові платформи для використання в наступних місіях.

Засновник Atreyd розповів журналістам, що "стіна дронів" може працювати в умовах відсутності GPS. Система оснащена встановленою 3D-картою зони відповідальності.

За словами засновника Atreyd, безпілотники можуть працювати на висоті кількох тисяч метрів і оснащені технологією ідентифікації, що дає змогу уникнути дружнього вогню. Ба більше, оператор може відключити систему, задіявши аварійний вимикач.

Наскільки ефективна "стіна дронів"

Засновник Atreyd у розмові з журналістами заявив, що всього один оператор зможе керувати 100 дронами, і для цього не потрібно ніякої спеціальної кваліфікації. Достатньо лише навчитися керувати системою і знати, як активувати аварійний вимикач у разі потреби.

Також засновник Atreyd запевнив, що "стіна дронів" показала 100% результативність під час випробувань. Проте в Україні система вперше зіткнеться з реальними бойовими умовами.

У виданні поділилися, що "стіна дронів" спершу буде використовуватися для захисту міст і критично важливої інфраструктури. Пізніше її можуть розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від керованих авіабомб, які, як відомо, важче перехопити.

Українські дрони "вриваються" на ринок НАТО - що відомо

Раніше Bloomberg писало, що українські виробники дронів шукають вихід на ринки НАТО, пропонуючи союзникам випробувані в бою технології та партнерство у створенні виробничих потужностей у Європі. Одним із тих, хто стоїть біля витоків цього руху, є інженер Олександр Грачов, засновник компанії TSIR. У Фінляндії він будує виробничу лінію для українських дронів.

Аналітик RAND Майкл Бонерт розповів журналістам, що Україна зараз випускає приблизно 4 мільйони дронів на рік. Для порівняння, у США щорічно виробляють близько 100 тисяч військових БПЛА.

