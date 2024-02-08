Вони надіслали свою пропозицію Міністру оборони країни.

Ветерани армії та інженери, які колись працювали над австралійським флотом гелікоптерів Taipan, зголосилися відновити їх. Вони закликають не утилізувати MRH-90, а передати Україні.

Представник Міністерства оборони Австралії сказав ABC, що розбирання парку MRH-90 вже на стадії завершення, жоден з них не перебуває в льотному стані. "Метод утилізації частин літака, в тому числі секцій планера, які не потрібні існуючим операторам, є предметом постійного процесу закупівель. Ці частини, які включають складний набір матеріалів, будуть утилізовані екологічно безпечним способом - цей процес ще не завершений", - додав речник.

Група колишніх солдатів і техніків запропонували свої послуги на волонтерських засадах - вони готові зібрати всі літаки, які ще мають деталі, необхідні для роботи. Міністру оборони надіслали пропозицію зупинити процес утилізації, щоб вони могли витратити приблизно місяць на відновлення Taipan перед тим, як вони будуть перевезені на Близький Схід.

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"Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні планери для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення і посилення своїх можливостей, - каже колишній солдат Кріс Мур.

Джерела, знайомі з процесом утилізації, сказали журналістам, що "жменьку" MRH-90 ще можна врятувати, однако багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.

"Деякі з вертольотів, нещодавно сфотографовані в Таунсвіллі, все ще в досить хорошому стані - шасі, коробка передач і головка все ще встановлені - і там не залишилося достатньо технічного персоналу Airbus, щоб продовжити їх розбирання", - сказав один з представників галузі.

Україна хотіла отримати австралійські гвинтокрили: що відомо

Наприкінці 2023 року стало відомо, що Україна відправила австралійському уряду запит на отримання 45 гвинтокрилів, які вони списали через проблеми з безпекою.

Вже у січні повідомлялося, що Києву не надали відповіді, однак процес розбирання "Taipan" триває.

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