Коли запаси Т-72 і Т-72А вичерпаються, у Росії залишаться тільки зовсім вже старі машини ще більш ранніх поколінь.

Росія почала масово знімати з консервації найбільш ранні версії танків Т-72, які досі не чіпала, зважаючи на їхнє сильне застарівання і загалом поганий стан. Про це повідомляють аналітики відкритих даних (OSINT), які діють у соцмережах під псевдонімами Covert Cabal і Jompy.

Вивчивши супутникові знімки баз зберігання військової техніки, вони зазначають, що до 2025 року росіяни майже не торкалися запасів танків Т-72 "Урал" і Т-72А: станом на початок цього року на складах їх усе ще залишалося 80% від довоєнної кількості.

Але вже у 2025 році ці застарілі танки почали знімати з консервації ударними темпами. За підрахунками Covert Cabal і Jompy, кількість Т-72 "Урал" і Т-72А на складах впала вдвічі - до 40% від довоєнних запасів, або до приблизно 450 одиниць.

Відео дня

Паралельно дослідники фіксують масштабне зростання кількості танків на проммайданчику при "Уралвагонзаводі", де проводять їхній ремонт і модернізацію. Протягом більшої частини повномасштабної війни там перебувало близько сотні старих танків одноразово. Але тепер там їх близько 480.

Covert Cabal погоджується з думкою українського аналітика, який діє під псевдонімом Tatarigami, який раніше заявив про запуск у Росії масштабної програми з модернізації запасів старих танків Т-72.

Covert Cabal також зазначає, що після відновлення та модернізації всіх Т-72 і Т-72А (на що може знадобитися не один рік), запаси радянських танків у Росії будуть практично повністю вичерпані. Адже крім цих двох типів танків на складах у росіян залишається тільки близько 10% від передвоєнної кількості Т-72Б і Т-80, а також деяка кількість Т-55, Т-62 і Т-64, які аж надто вже застаріли морально.

Втрати Росії в Україні

Як писав УНІАН, за час війни структура втрат російської артилерії кардинально змінилася, що, на думку аналітиків, побічно вказує на вичерпання запасів сучасних артсистем. Якщо на початку війни росіяни втрачали здебільшого САУ 152-го калібру, то 2025 року приблизно дві третини втрат припадають на застарілі буксирувані знаряддя, а частка 152-мм систем впала до 11 %.

Також ми розповідали, що ліквідація одного російського військовослужбовця на фронті коштує Силам оборони в середньому 784 долари, середня вартість знищення однієї одиниці військової техніки - 949 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: