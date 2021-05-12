Міністр оборони Андрій Таран очікує, що спроможності Військово-морських сил (ВМС) України вдасться відновити впродовж двох-трьох років за допомогою реалізації чинних проектів.
Читайте такожУ Чорному морі відбулись спільні тренування ВМС України та Берегової охорони США (фото)Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.
Зокрема, Таран заявив, що положення Стратегії воєнної безпеки України, серед іншого, спонукають до збільшення військово-морського потенціалу України з метою посилення спроможностей оборони України в Азово-Чорноморському регіоні.
"З першого дня перебування на посаді міністра оборони я поставив пріоритет розвитку Військово-морських сил України. Реалізація вже закладених проектів дозволить протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив Таран.
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